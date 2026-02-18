Hanoracul Recorder, problematic pentru deputatul Ungureanu. Grindeanu: „Nu vă mai dau cuvântul dacă nu aveți sacou”.

Deputatul Emanulel Ungureanu, care purta un hanorac „Recorder” în Parlament a fost atenționat de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu că nu va mai primi cuvântul dacă nu vine îmbrăcat în sacou.

Deputatul Emanuel Ungureanu a purtat în continuare hanoracul „Recorder” în Parlamentul României | Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, i-a transmis deputatului USR Emanuel Ungureanu, în ședința de plen de miercuri, 18 februarie 2026, că nu îi mai dă cuvântul de la tribună dacă nu vine îmbrăcat în sacou, potrivit Agerpres.ro.

Emanuel Ungureanu a cerut să se adreseze plenului pentru a explica votul pe care l-a dat la proiectul de lege privind instituirea Anulului Episcop Marton Aron.

Ungureanu era îmbrăcat cu un hanorac negru cu glugă, inscripționat pe piept „Recorder”.

„Domnule deputat, vă atrag atenția și vă spun că, atât timp cât voi conduce ședințele de plen, nu o să vă mai dau cuvântul dacă veți veni în continuare îmbrăcat altcumva decât în sacou”, i-a spus Grindeanu lui Ungureanu, după ce acesta din urmă și-a prezentat punctul de vedere.

Deputatul Emanuel Ungureanu de la USR (actualmente în circumscripția electorală Suceava, ex la Cluj în mandatul 2016-2020) a apărut într-un hanorac cu publicației Recorder și la prima ședință a Parlamentului din actuala sesiune.

O parte a sălii l-a aplaudat pe președintele Camerei Deputaților.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, 18 februarie 2026, cu majoritate de voturi, proiectul de lege privind instituirea în 2026 a Anului Episcop Marton Aron. Proiectul are drept scop evocarea vieții, personalității și activității Episcopului Marton Aron, ca recunoaștere a rolului determinant pe care l-a avut în realizarea apropierii între oameni și comunități, în apărarea valorilor creștine și în eforturile depuse pentru salvarea evreilor în perioada Holocaustului.

