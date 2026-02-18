Al doilea om în stat, clujeanul Mircea Abrudean, la raport. Ce a făcut președintele Senatului?

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean și-a prezentat raportul de activitate după un an de mandat în Parlament.

Mircea Abrudean, la un an de mandat: Peste 300 de acte aprobate și 18 inițiative legislative

„În politică e vital să vorbești cu oamenii, să arăți și să explici ceea ce faci. Transparența și respectul pentru cetățeni sunt esențiale.

Într-un context în care oamenii și-au pierdut încrederea în politicieni, eu aleg să lupt pentru România și să fac în așa fel încât să le fie bine oamenilor, chiar dacă acest lucru nu este mereu vizibil imediat.

În decembrie 2024, am primit încrederea și votul vostru pentru a vă reprezenta ca senator ales de Cluj în Parlamentul României.

Am fost apoi ales ca președinte al Senatului și iată-mă acum, la un an de mandat, cu rezultate vizibile la care am muncit: 18 inițiative legislative, peste 300 de acte aprobate în ședințele de plen pe care le-am condus, activitate în două comisii esențiale pentru România - energie și OCDE, peste 50 de întâlniri la nivel diplomatic și activitate și prezență constantă la biroul meu parlamentar din județul Cluj, acolo unde sunt casa, familia și sufetul meu”, a transmis Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mai jos prezentăm raportul de activitate al clujeanului Mircea Abrudean.

Clujeanul a inițiat și co-inițiat 18 proiecte de acte normative depuse și co-inițiative, în domenii care ating direct viața oamenilor: sănătate, educație, energie, administrație.

Ca președinte al Senatului României, Abrudean a condus 307 ședințe în care au fost adoptate acte normative.

Mircea Abrudean, conectat la problemele comunității clujene

Ca senator ales de Cluj, Mircea Abrudean a spus că este conectat la probleme comunității.

„Clujul e un motor de creștere și trebuie susținut ca atare” a susținut Aburdean.

El a prezentat inițiativele pe care le-a depus în primele 6 luni de mandat, domeniile pe care le vizează și stadiul fiecăreia.

SĂNĂTATE

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (a devenit Legea nr. 100/10.06.2025 promulgată prin decret nr. 727/06.06.2025 publicată în M.O. 535/10.06.2025).

Practic, se va extinde accesul la vaccinarea anti-HPV pentru toate categoriile de vârstă recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de Centrul Național de Vaccinologie și compensarea integrală a acestuia pentru adolescenți și tineri.

Mircea Abrudean a transmis că stabilitatea se construiește prin colaborare instituțională.

Acesta a mai spus că el vede rolul de președinte al Senatului drept unul de arbitru corect.

„Coordonez debaterile, mențin echilibru și asigur decizii clare chiar și în momentele tensionate. Instituțiile funcționează când există fermitate și respect reciproc”, a spus Abrudean.

Clujeanul din fruntea senatului a mai precizat și că România trebuie să fie prezentă și contectată și că el a consolidat relațiile și parteneriate externe.

„Politica externă începe cu seriozitate internă și se confirmă în dialogul internațional”, a mai adăugat Abrudean.

La capitolul modernizare, clujeanul din fruntea Senatului a transmis că a susținut legislație pentru investiții energetice, digitalizare și securitate cibernetică.

Totodată, Mircea Abrudean a vorbit și despre educație și a precizat că investiția în tineri este cea mai sigură investiție în viitorul României.

El a susținut inițiative pentru protecția minorilor în mediul online.

Mircea Abrudean a mai afirmat că politica înseamnă rădăcini: familie, școală, biserică, comunitate.

„Instituțiile sunt mai puternice când rămân ancorate în valorile comunității”, a mai spus Abrudean.

