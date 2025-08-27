Avans impresionant pe segmentul Suplacu de Barcău - Chiribiș al Autostrăzii Transilvania. Când am putea circula pe secțiunea „muzeu”?

Sute de și muncitori și utilaje lucrează pe lotul Suplacu de Barcău - Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania. Secțiunea „muzeu” ar putea fi dată circulației după mai bine de 20 de ani de la începera inițială a lucrărilor.

Secțiunea Suplacu de Barcău - Chiribiș ar putea fi dată în circulație la peste 20 de ani de la prima „lopată” | Foto: Facebook, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Lucările pe lotul Suplacu de Barcău - Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania avansează considerabil. Pe teren, antreprenorul care realizează lucrarea este mobilizat cu sute de muncitori și utilaje.

Autostrada Transilvania: Lucrările avansează rapid pe secțiunea Suplacu de Barcău - Chiribiș

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat imagini de pe șantierul secțiunii Suplacu de Barcău - Chiribiș, parte a autostrăzii Transilvania (A3).

„Antreprenorul român (Construcții Erbașu) este bine mobilizat în teren cu 540 de muncitori și 305 de utilaje. Progresul fizic pe întregul contract este de aproximativ 57%”, a transmis CNAIR, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Sute de muncitori pe secțiunea Suplacu de Barcău Chiribiș, parte a Autostrăzii Transivlania (A3) | Foto: Facebook, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Conform sursei citate, în prezent se execută următoarele tipuri de lucrări:

de drum: săpături deblee, execuție umpluturi, așternere agregate cu lianți hidraulici.

consolidări: stabilizări ale terenului de fundare cu lianți hidraulici și execuție structuri de sprijin pentru piloți forați.

structuri: execuție piloți forați, armare și cofrare fundații elevații.

utilități: relocări rețele de apă-canal, electrice și gaz natural.

Lotul „muzeu”, aproape de a fi dat în circulație după mai bine de 20 de ani de la prima „lopată”

„Dacă antreprenorul menține aceeași mobilizare și actualul ritm de lucru, în cursul anului 2026 se vor deschide circulației și cei 26,35 km ai acestei secțiuni a autostrăzii Transilvania”, a mai transmis CNAIR.

Practic, lotul ar fi dat în funcțiune la 22 de ani după prima cupă de excavator dată de compania americană Bechtel.

Lucrările efectuate de Construcții Erbașu la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș de pe Autostrada Transilvania au debutat în a doua parte a lunii ianuarie.

Antreprenorul român Erbașu are termen 1 an și 6 luni pentru realizarea lucrărilor, în urma unui contract cu o valoare de peste 884 milioane de lei. Este vorba despre celebrul segment „Bechtel”, rămas cu lucrări neîncheiate în urma contractului păgubos semnat cu compania americană.

Constructorul român Erbașu „a apăsat pedala de accelerație” pe fostul lot Bechtel de pe Autostrada Transilvania, însă trebuie să continue mobilizarea dacă vrea să finalizeze secțiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş în iulie 2026, nota Asociația Pro Infrastructură într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Detalii despre șecțiunea Suplacu de Barcău - Chiribiș

Durată contract: 24 de luni (6 luni proiectare, 18 luni execuție);

Valoare contract: 884,123 milioane de lei, fără TVA;

Dată de începere proiectare: 15.03.2024;

Dată începere lucrări: 20.01.2025;

Sursă de finanțare: Programul Transport (PT);

