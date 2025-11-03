Când am putea circula pe lotul „muzeu” al Autostrăzii Transilvania: Suplacu de Barcău - Chiribiș? Lucrările, peste 50% făcute.

Lucrările la lotul de autostradă Suplacu de Barcău - Chiribiș al Autostrăzii Transilvania (A3) au avansat ușor față de grafic și au ajuns la un stadiu de 55%.

Lucrările au trecut de 50% pe lotul Suplacu de Barcău - Chiribiș al Autostrăzii Transilvania | Foto: Facebook, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Lucrările la lotul de autostradă Suplacu de Barcău - Chiribiș al Autostrăzii Transilvania sunt puțin mai avansate față de grafic, gradul fizic de execuție este în jur de 55%, a declarat, sâmbătă, antreprenorul Cristian Erbașu, la o conferință pe teme de construcții, potrivit Agerpres.ro.

El a dat asigurări că termenul de finalizare va fi respectat, cel mult s-ar putea prelungi cu maximum o lună-două, în condițiile în care se dorește execuția unui nod la intersecția cu autostrada existentă.

Când am putea circula pe „lotul muzeu” al Autostrăzii Transilvania?

„Stadiul este în grafic, un pic avansat față de graficul previzionat. Cred că suntem undeva, fizic, în jur de 55%. Pentru termenul final - este undeva în august acum, pentru că au mai fost niște lucruri de rezolvat acolo, știți că am preluat niște material, niște grinzi imense de la ceilalți, au fost niște probleme, dar se va mai dori execuția unui nod și încă nu este stabilit unde, se discută și acest lucru s-ar putea să mai prelungească, pentru că vor fi exproprieri, cu o lună maximum două. Este vorba de un nod mare, la intersecția cu autostrada existentă, și e o dispută în funcție de trafic unde va fi acest nod”, a explicat Erbașu.

Lotul de autostradă Suplacu de Barcău - Chiribiș a fost contractat de Grupul Erbașu în decembrie 2023. Acesta este lotul pe care Bechtel a executat cea mai mare parte din lucrări până la rezilierea contractului, în anul 2013.

Tronsonul de autostradă Suplacu de Barcău - Chiribiș are 26,35 kilometri și cuprinde trei viaducte, opt pasaje, opt poduri (din care unul în lungime de 1.650 metri peste lacul de acumulare de la km 6+655).

Valoarea contractului este de 884,12 milioane lei, fără TVA. Durata contractului este de 24 luni, din care 6 luni reprezintă perioada de proiectare și 18 luni perioada de execuție.

La mai bine de 20 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania nu este încă gata. Se circulă doar pe circa 135 km din totalul de 275 km, dar este o veste bună faptul că la tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiș, lucrările au avansat puțin față de grafic.

După ani de tergiversări, lucrările pe lotul Suplacu de Barcău - Chiribiș, de 26,3 km, al Autostrăzii Transilvania, pe care Bechtel l-a început în 2004 și a ajuns la 37% până în 2013 când a fost reziliat contractul, au reînceput efectiv în 2025.

Istoria complicată a „lotului blestemat”

Tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiș a fost supranumit de-a lungul anilor „tronsonul blestemat”, pentru că deși fusese cel mai avansat ca lucrări dintre cele abandonate de Bechtel, acesta nu a putut fi încheiat.

Proiectul de la Suplacu de Barcău la Chiribiș a fost abandonat în 2013, când ministrul PSD de atunci Dan Șova a decis rezilierea contractului cu Bechtel. Tronsonul fusese construit aproape 50%, inclusiv o mare parte din celebrul viaduct de 1,8km de la Suplacu de Barcău peste lacul de acumulare cu același nume.

Autostrada A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș|sursa: Raducu P Drum - Autostrada A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș. Lucrări zona viaduct, 16 octombrie 2025 | youtube.com

Ulterior, CNAIR a scos la licitație proiectul, l-a contractat în 2015 cu o asociere spaniolă (Corsan - Corviam Construccion - SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL ) pe circa 701 milioane de lei, dar în 2016 l-a reziliat din cauza mobilizării slabe a constructorului.

Apoi, abia în decembrie 2020 a fost relansat la licitație proiectul Suplacu de Barcău - Chiribiș, în martie 2021 au fost depuse patru oferte, iar în septembrie 2021 a fost desemnat un câștigător - Construcții Erbașu - Vahostav - SK A.S.

După o serie de tergiversări, contestația Nurol, care bloca lucrările, a fost retrasă în primăvara anului trecut.

Contractul pentru proiectarea lotului Suplacu de Barcău-Chiribiș a fost semnat cu Erbașu pe în noiembrie 2023 pentru o ofertă de 884 milioane lei și o durată de 24 de luni, 6 pentru proiectare și 18 luni pentru lucrări.

„Vom realiza 26,35 km esențiali pentru infrastructura rutieră majoră din România, care vor cuprinde: un nod rutier, o bretea de întoarcere pe autostradă, 19 structuri (poduri, viaducte, pasaje), o parcare de scurtă durată de tip S1, precum și un centru de întreținere și coordonare. Totodată, pentru realizarea acestei secțiuni, vom reloca o serie de drumuri existente, inclusiv un drum național, drumuri județene și drumuri comunale, iar pe un sector de aproximativ 2 km, vom executa lucrări de relocare a utilităților și de eliberare a amplasamentului din cadrul câmpului petrolier Suplacu de Barcău”, anunța antreprenorul român în ianuarie 2025 pe pagina de Facebook, odată cu debutul lucrărilor în teren.

