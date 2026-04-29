Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD), mesaj ferm în Parlament pentru stoparea vânzării accelerate a companiilor de stat profitabile: „Riscă să afecteze pe termen lung capacitatea statului da a păstra surse sigure de venit la buget”

Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank au avut anul trecut un profit de peste 7 miliarde de lei. Vânzarea accelerată a companiilor de stat reprezintă un risc pentru România: „În momentul în care statul decide să vândă procente din aceste companii, nu pierde doar acțiuni, ci pierde o parte importantă din veniturile viitoare ale țării”, avertizează deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj).

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), mesaj ferm în Parlament: „STOP vânzării accelerate a companiilor de stat profitabile"

Mesaj tranșant în plenul Camerei Deputaților de deputatul social-democrat clujean Remus Lăpușan.

Parlamentarul a atras atenția asupra unei decizii cu efecte economice majore pentru România: decizia de a vinde procente din unele dintre cele mai profitabile companii aflate în proprietatea statului.

„O astfel de măsură este prezentată ca reformă și eficientizare, însă în realitate riscă să afecteze pe termen lung capacitatea statului român de a păstra surse sigure și constante de venit la bugetul public”, a susținut Remus Lăpușan (PSD Cluj) în Parlamentul României.

„Nu putem accepta ca, ori de câte ori apar dificultăți bugetare, soluțiile propuse să fie noi poveri puse pe umerii cetățenilor, fie înstrăinarea unor active strategice care generează profituri consistente. Un stat responsabil nu își vinde companiile performante și nu renunță benevol la venituri recurente pentru a obține în schimb sume încasate o singură dată”, a semnalat social-democratul Remus Lăpușan în plenul Camerei Deputaților.

Datele financiare relevă importanța acestor societăți pentru economia națională: *Hidroelectrica a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 3,37 miliarde de lei,

*Romgaz a înregistrat un profit net de aproximativ 3,34 miliarde de lei,

*CEC Bank a raportat în primul trimestru din 2025 un profit de 304 milioane de lei.

Astfel, doar aceste trei companii au generat împreună profituri de peste 7 miliarde de lei, bani care se întorc anual la bugetul de stat sub formă de dividende și contribuie direct la finanțarea investițiilor și a serviciilor publice.

„În momentul în care statul decide să vândă procente din aceste companii, nu pierde doar acțiuni, ci pierde o parte importantă din veniturile viitoare ale României”, a explicat parlamentarul clujean.

Estimările arată că diminuarea participațiilor la aceste companii poate însemna o pierdere anuală de peste 700 de milioane de lei doar din dividende, raportat la performanțele financiare actuale. Dacă aceste companii își vor continua dezvoltarea și își vor crește profitabilitatea, așa cum este firesc, pierderea statului va deveni și mai mare în anii următori.

„Prin urmare, statul încasează o sumă fixă în momentul vânzării, dar renunță la venituri recurente care ar putea aduce miliarde de lei în următoarele decenii. Este o abordare de moment care sacrifică stabilitatea financiară pe termen lung și amanetează resurse importante ale bugetului public”, a adăugat deputatul Remus Lăpușan în intervenția sa.

Mai grav este că această logică apare într-o perioadă în care românilor li se vorbește constant despre austeritate, despre lipsa banilor și despre necesitatea unor noi eforturi fiscale, spune Lăpușan

„Nu este corect să li se ceară cetățenilor sacrificii suplimentare, în timp ce statul renunță voluntar la unele dintre cele mai stabile și mai profitabile surse de venit pe care le are”.

Astfel, soluția nu este reprezentată de vânzarea companiilor de stat profitabile:

Soluția este exact opusul: acolo unde există companii care nu dau randamentul așteptat trebuie intervenit prin management performant, prin reducerea risipei și prin criterii clare de eficiență, iar acolo unde există companii care deja produc profituri consistente statul trebuie să urmărească dezvoltarea lor, creșterea investițiilor și majorarea profitului care se întoarce anual în bugetul public.

„România nu trebuie să își vândă sursele sigure de venit, ci să le administreze mai bine și să le facă mai puternice. Ceea ce produce miliarde pentru statul român trebuie protejat, consolidat și valorificat în interesul public, nu înstrăinat pentru câștiguri rapide și temporare”, a mai arătat deputatul PSD Cluj Remus Lăpușan.

Listarea unor participații din companiile de stat prin metode accelerate a fost criticată intens de PSD și a reprezentat unul dintre motivele invocate în textul moțiunii de cenzură citite miercuri în Parlament.

