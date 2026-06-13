Loredana, spectacol incendiar în miez de noapte alături de Nadia Comăneci și Aurel Tămaș!

Loredana a aprins imaginația fanilor într-un body din dantelă neagră și a făcut spectacol până târziu în noapte pe strada Universității.

Loredana a aprins imaginația fanilor într-un body din dantelă neagră și a făcut spectacol pe strada Universității| Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

Loredana, apariție spectaculoasă la Cluj: concert secret, ținută provocatoare, invitați-surpriză pe Universității și o horă uriașă în stradă.

După gala de deschidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania, strada Universității s-a transformat, fără niciun anunț, într-o scenă uriașă în aer liber.

Loredana a susținut un concert de aproximativ 2 ore pe strada Universității, despre care nimeni n-a avut habar. Tot vineri seara, ea a cântat la Sports Festival.| Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

Într-un body mulat și acoperită în dantelă neagră, care a lăsat să se vadă un corp sculptat, după care multe adolescente tânjesc, cizme până la genunchi și o energie debordantă, Loredana a încins spiritele și a aprins imaginația celor prezenți pe strada Universității. Artista a susținut un concert de aproximativ 2 ore, despre care nimeni n-a avut habar.

Piesa „ Bună seara, iubite” a fost cântată de la balconul unei clădiri de pe Universității.| Foto: ELiza Lucaciu– monitorulcj.ro

De la Bună seara, iubite cântată de la balconul unei clădiri de pe Universității, până la Lumea e a mea, Cel mai fericit de pe pământ, Extravaganza, Zig-Zagga, Apa, Made in Romania, Șatra-n asfintit, oamenii au trăit muzica, au dansat, au cântat și s-au prins în horă.

Într-un body mulat și acoperită în dantelă neagră, care a lăsat să se vadă un corp sculptat, cizme până la genunchi Loredana a emanat energie și forță | Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

Momentul a căpătat și mai multă forță atunci când Nadia Comăneci a urcat pe scenă. Loredana și Nadia Comăneci s-au născut în același oraș, Onești.

Loredana și Nadia Comăneci, moment surpriză pe scenă| Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

„Întotdeauna m-am gândit atunci când o urmăream, pentru că ne-am născut în același oraș și pentru că, pentru mine, Nadia a fost modelul meu, o vedeam pe stradă, avea blugi Levis, geacă Adidas, era super cool pe vremea aia să ai așa ceva și Nadia era cea mai cool, nu doar ca sportivă ci și ca prezență și mă bucur tare mult că viața ne-a adus împreună încă de atunci. De atunci îți suntem alături, chiar dacă ne desparte un ocean”, a spus Loredana pe scena amplasată pe strada Universității.

Muzica populară și pop-ul s-au împletit armonios.

Clujul a dansat până târziu în noapte: Loredana a făcut show total după deschiderea TIFF| Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

Nadia și Loredana au interpretat împreună piesa Felicita de la Al Bano & Romina Power, dar și Trandafir de la Moldova. Sute de oameni s-au prins în horă

Alături de Andreea Esca, Loredana a interpretat melodia lui Dan Spătaru Drumurile noastre. Pe scenă, alături de Loredana au mai urcat Aurel Tămaș, cu care a interpretat piesa M-am suit în dealul Clujului, și actorii Emilia Popescu, Adela Popescu și Andreea Vasile, dar și președintele TIFF, regizorul Tudor Giurgiu.

Când nimeni nu se mai aștepta, Loredana a oferit cel mai spectaculos moment al serii la TIFF| Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

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