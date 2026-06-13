Când vom putea merge din nou cu trenul între Cluj și Oradea? Lucrările au ajuns la 70%!

Lucrările de modernizare și electrificare a magistralei feroviare Cluj-Napoca – Oradea avansează.

Lucrările de modernizare și electrificare a magistralei feroviare Cluj-Napoca – Oradea avansează într-un ritm susținut. | Foto: captură video Economedia - YouTube

Lucrările de modernizare și electrificare a magistralei feroviare Cluj-Napoca – Oradea avansează într-un ritm susținut, iar autoritățile estimează că întreaga linie va fi redeschisă circulației în cursul anului 2027.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, stadiul fizic al lucrărilor pe primele două loturi, care însumează aproximativ 65 de kilometri între Cluj-Napoca și Poieni, a ajuns la circa 70%.

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Lucrările au ajuns la 70%

Oficialul a declarat, după o vizită pe șantier, că lucrările de infrastructură esențiale sunt aproape finalizate.

Este vorba despre terasamente, poduri, podețe și consolidări, în timp ce pe unul dintre fire șina a fost deja montată integral. Pe cel de-al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri.

Autoritățile estimează că în luna august 2026 vor fi atinse obiectivele asumate prin jaloanele europene, care prevăd montarea pachetului șină-traversă pe 90% din lungimea proiectului.

Trenuri mai rapide și legătură pentru trenul metropolitan

După finalizarea lucrărilor, trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 120 km/h pe anumite sectoare ale traseului.

Noua infrastructură va fi utilizată și de viitorul tren metropolitan al Clujului, proiect considerat esențial pentru mobilitatea din zona metropolitană.

Ce probleme mai trebuie rezolvate

Pentru respectarea calendarului de execuție, autoritățile mai trebuie să finalizeze procedurile de expropriere, relocarea unor utilități și să rezolve situații tehnice complexe, inclusiv în zona Tăietura Turcului din Cluj-Napoca.

Modernizarea magistralei Cluj-Napoca – Oradea face parte din programul național de îmbunătățire a conexiunii feroviare cu frontiera de vest a României și presupune electrificarea traseului, modernizarea infrastructurii și implementarea unor sisteme moderne de semnalizare.

Scopul proiectului este reducerea timpilor de călătorie și creșterea capacității de transport atât pentru trenurile de pasageri, cât și pentru cele de marfă.

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