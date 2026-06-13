OPINIE. Dragoș Damian, Terapia Cluj: Specialiștii au sărit în ajutorul băncilor din România. Ce bine ar fi ca specialiștii să sară și în ajutorul fabricilor, uzinelor și combinatelor de mâncare, chimie, energie și apărare din țară

La aflarea veștii despre pățaniile din piața bancară, după ce au verificat cu atenție informațiile, cu ajutorul copiloților AI, specialiștii din analiza și consultanța economică, financiară și de business au sărit în ajutorul băncilor.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Foarte bine, este un gest spontan, altruist și nobil să iți arați solidaritatea cu băncile din România, nu? Eu nu am văzut pe nimeni, de exemplu, sărind în ajutorul fabricilor de medicamente din România când am vorbit despre taxa pe cifra de afaceri de 15%, despre directive europene complet inadecvate, despre importuri de medicamente cu energie subvenționată.

Ne-am fi dorit însă să-i vedem pe specialiștii din analiza și consultanța economică, financiară și de business sărind în sprijinul mediului de afaceri și atunci când a devenit clar că nu Bruxelles, Washington, Moscova sau Ormuz ne fac praf economia, ci noi înșine, prin lipsa unei strategii de competitivitate industrială.

Ne-am fi dorit să vedem aceeași reacție și atunci când au văzut că se prăbușește producția industrială din România, că dam jos fabrici, uzine și combinate și le înlocuim cu cartiere de blocuri, clădiri de birouri și mall-uri cu importuri, deschizând calea către un deficit de balanță comercială care ne plasează pe locul 10 în lume.

Ne-am fi dorit să vedem aceeași reacție și acum 2-3 ani când au început să arate rău datele despre economie - care nu mai avea cum să se sprijine pe consumul de importuri, de imobiliare și de divertisment.

Ne-am fi dorit să vedem aceeași reacție și atunci când a început inflația de neoprit din 2025, la fel de neoprit acum, în 2026. Speram ca specialiștii din analiza economică, financiară și de business să admită că inflația este rezultatul unei creșterii nesimțite a prețurilor, a prăbușirii producției locale și a economiei subterane – si nicidecum a creșterii TVA, a crizelor de energie sau a scumpirii monedei europene.

Ne-am fi dorit să vedem aceeași reacție și de fiecare dată cand apar informații care arată că avem o criminalitate fiscală de 100 de miliarde de lei pe an și o pierdere a companiilor de stat de 50 de miliarde de lei pe an, bani care trebuie puși la loc din taxele, impozitele și contribuțiile plătite de romanii harnici și cinstiți.

Ne-am fi dorit să vedem aceeași reacție și an de an atunci când rapoartele Eurostat ne plasează pe primul loc la NEET, cu 20% din tinerii între 15 si 29 de ani care nu învață, nu lucrează sau nu se instruiesc. Adică freacă menta pe banii părinților și bunicilor.

Și, în mod particular, așa cum spuneam mai sus, mi-aș fi dorit să văd aceeași reacție de la specialiștii din analiza și consultanța economică, financiară și de business și de fiecare dată când spun că nimănui nu-i pasă de fabricile de medicamente din România. Am ajuns în situația în care exporturile însumate ale tuturor fabricilor de medicamente din țară să fie mai mici decât exportul unei singure fabrici din Polonia, din Cehia, din Ungaria.

Dar este un bun început. Dacă se sare în ajutorul băncilor din România poate mai încolo se sare și în ajutorul producției industriale, a fabricilor, uzinelor și combinatelor.

Sa mai amintim o data, inclusiv pentru cei care urmăresc cu sufletul la gura pățania cu băncile din România, că prăbușirea din economie se datorează faptului că nu avem în țară suficiente fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

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