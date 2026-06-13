Atacantul Universității Cluj a scris istorie la Cupa Mondială! Jovo Lukic a marcat primul său gol pentru Bosnia și Herțegovina.

Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, a fost omul meciului pentru Bosnia și Herțegovina în partida cu Canada de la Cupa Mondială 2026.

Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, a fost omul meciului pentru Bosnia și Herțegovina în partida cu Canada. Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, a fost omul meciului pentru Bosnia și Herțegovina în partida cu Canada de la Cupa Mondială 2026, reușind să înscrie primul său gol pentru echipa națională într-un meci încheiat la egalitate, scor 1-1.

Fotbalistul formației clujene a deschis scorul în minutul 21 al confruntării disputate pe Toronto Stadium, după ce a reluat cu capul o minge prelungită de Sead Kolasinac în urma unui corner executat de Ivan Basic.

Atacantul Universității Cluj a deschis scorul la Cupa Mondială

Lukic, care a evoluat 61 de minute, a fost unul dintre cei mai periculoși jucători ai Bosniei și Herțegovinei, remarcându-se încă din debutul partidei prin două lovituri de cap care au pus presiune pe poarta Canadei.

Gazdele au reușit să evite înfrângerea în minutul 78, când Cyle Larin a restabilit egalitatea și a adus Canadei primul punct din istoria participărilor sale la Cupa Mondială.

Golgheterul Superligii confirmă și pe cea mai mare scenă a fotbalului

Pentru Universitatea Cluj, reușita lui Jovo Lukic reprezintă un motiv important de mândrie. Golgheterul Superligii a demonstrat că poate face diferența și la cel mai înalt nivel, reușind să își treacă numele pe lista marcatorilor la cel mai important turneu fotbalistic al planetei.

După remiza cu Canada, Bosnia și Herțegovina va întâlni Elveția pe 18 iunie și Qatarul pe 24 iunie, în încercarea de a obține calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

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