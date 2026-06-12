Coșmar pentru un bărbat din Cluj! Bătut, tâlhărit și obligat să întrețină acte sexuale.

Un clujean a fost obligat să întrețină acte sexuale împotriva voinței sale. Agresorul, arestat pentru viol, tâlhărie și violențe.

Un bărbat de 38 de ani din comuna Mociu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce este acuzat că a agresat în mod repetat un bărbat de 56 de ani din Cluj-Napoca. | Foto: IPJ Cluj

Un bărbat de 38 de ani din comuna Mociu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce este acuzat că a agresat în mod repetat un bărbat de 56 de ani din Cluj-Napoca, pe care l-a bătut, jefuit și constrâns să întrețină acte sexuale împotriva voinței sale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, bărbatul a fost reținut în data de 11 iunie, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, tâlhărie calificată și loviri sau alte violențe.

Bătut, tâlhărit și obligat să întrețină acte sexuale. Agresiuni repetate în locuința victimei!

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, suspectul ar fi exercitat în repetate rânduri acte de violență asupra victimei, un bărbat de 56 de ani din municipiul Cluj-Napoca.

Anchetatorii susțin că agresiunile ar fi avut loc în locuința victimei și i-ar fi provocat acesteia suferințe fizice.

Acuzat că a furat bani prin constrângere

În aceeași perioadă, pe timpul nopții, bărbatul de 38 de ani ar fi sustras mai multe sume de bani de la victimă, folosind constrângerea și violența. Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 2.500 de lei.

Acuzații de viol

Investigațiile au scos la iveală și fapte de o gravitate deosebită. Potrivit polițiștilor, între 1 și 14 ianuarie 2026, suspectul l-a constrâns pe bărbatul de 56 de ani să întrețină acte sexuale orale împotriva voinței sale.

În urma activităților investigative, polițiștii l-au depistat pe suspect în comuna Mociu și l-au condus la sediul Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru audieri.

După administrarea probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Arestat preventiv pentru 30 de zile

Vineri, 12 iunie, bărbatul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, cu propunere de arestare preventivă.

Instanța a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Potrivit legii, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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