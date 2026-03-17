94 de milioane de lei pentru modernizarea Palatului de Justiție din Cluj. Deputatul Remus Lăpușan: „Proiectul merită susținut până la final”.

Fonduri de peste 90 de milioane de lei, de la bugetul de stat, pentru modernizarea Palatului de Justiție din Cluj. Amendamentul propus ar permite continuarea lucrărilor de reabilitare inițiate deja.

Proiectul de buget aprobat la finalul săptămânii trecute de Guvern este dezbătut în continuare în comisiile de buget-finanțe din Parlament.

După cum semnalează parlamentarul clujean Remus Lăpușan (PSD Cluj), un amendament propus de deputatul Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției, vizează alocarea a 94 de milioane de lei pentru modernizarea Palatului Justiției din Cluj.

Amendamentul propus prevede suplimentarea bugetului prevăzut cu suma de 94.000 mii lei credite bugetare pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale și modernizare Palatul de Justiție din Cluj”.

„Felicitări colegului Radu Marinescu pentru susținerea amendamentului privind finanțarea cu suma de 94 milioane lei a lucrărilor de reparații capitale și modernizare a Palatului de Justiție Cluj”, a notat deputatul clujean Remus Lăpușan, care a mulțumit colegilor din PSD membri ai comisiilor de buget-finanțe de la Camera Deputaților pentru votul favorabil acordat.

„Sper ca la votul final toți colegii parlamentari de Cluj și nu numai să voteze „pentru” astfel încât această lucrare să poată fi executată!”, a adăugat parlamentarul social-democrat Remus Lăpușan.

Suma de 94 de milioane de lei, prevăzută prin intermediul creditori bugetare, este necesară pentru continuarea lucrărilor de modernizare a Palatului de Justiție din Cluj.

Indicatorii financiari inițiali au fost aprobați în urmă cu 3 ani, printr-o hotărâre a Executivului din iunie 2023.

În 2025 au fost finalizate etapele de proiectare și a fost emisă autorizație de construire pentru organizarea lucrărilor de șantier. Ulerior a fost emis și ordinul de începere al lucrărilor.

În vara anului trecut a fost emisă și autorizația aferentă lucrărilor de modernizare propriu-zise. Potrivit amendamentului depus, alocarea este necesară pentru continuarea lucrărilor, având în vedere importanța majoră a acestui obiectiv de investiții atât pentru funcționarea sistemului judiciar cât și pentru comunitatea locală din municipiul Cluj-Napoca.

