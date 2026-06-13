Simona Halep își celebrează cariera la Cluj. Elina Svitolina, invitată specială la evenimentul de retragere de la BTarena.

„Tenisul a fost viața mea.” Cu aceste cuvinte și cu emoția vizibilă în glas, Simona Halep a deschis conferința de presă care precede meciul său oficial de retragere de la BTarena.

„Tenisul a fost viața mea.” Cu aceste cuvinte și cu emoția vizibilă în glas, Simona Halep a deschis conferința de presă care precede meciul său oficial de retragere de la BTarena. | Foto: Eliza LUCACIU / monitorulcj.ro

Conferința de presă organizată sâmbătă, 13 iunie, în cadrul Sports Festival 2026 a precedat unul dintre cele mai emoționante momente din istoria sportului românesc: evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep, programat de la ora 17, la BTarena.

În cadrul spectacolului, fosta lideră mondială va reveni pe teren alături de invitați de marcă ai tenisului internațional, printre care ucraineanca Elina Svitolina, francezul Gaël Monfils și fostul mare jucător român Andrei Pavel.

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Dubla campioană de Grand Slam și fost numărul 1 mondial WTA, Simona Halep a vorbit despre emoțiile pe care le trăiește la încheierea celui mai important capitol al vieții sale.

„Este un eveniment plin de emoție. Sunt emoționată de când am pășit la Cluj de data aceasta, pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos care mi-a oferit cele mai frumoase momente jucând aici la Cluj pentru România și în turneele individuale”, a declarat Halep.

Sportiva a vorbit și despre relația specială pe care o are cu Andrei Pavel, unul dintre idolii copilăriei sale.

„El a fost idolul meu. Țin minte că în 2008 am jucat la juniori la Roland Garros și el a terminat un meci de dublu. Am cerut manșeta și am ținut-o mulți ani. Mi-a purtat noroc și m-a inspirat, pentru că dacă el a putut, pot și eu.”

Simona Halep a vorbit la Cluj despre cariera sa și despre momentul retragerii oficiale din tenis. | Foto: Eliza LUCACIU / monitorulcj.ro

Elina Svitolina: „Nu ne-am gândit prea mult când Simona ne-a invitat”

Printre invitații speciali ai evenimentului se află și Elina Svitolina, una dintre cele mai importante jucătoare ale tenisului feminin din ultimul deceniu. Fost numărul 3 mondial și aflată în prezent pe locul 8 în WTA după un excelent sezon, ucraineanca a acceptat imediat invitația primită de la Simona Halep.

„Când Simona ne-a trimis mesaj să ne invite la acest eveniment, nu ne-am gândit prea mult. Simt că este un eveniment atât de minunat pentru a-i sărbători cariera”, a spus Elina Svitolina.

Ucraineanca și-a amintit unul dintre cele mai dureroase meciuri disputate împotriva româncei, dar l-a rememorat cu zâmbetul pe buze și cu drag și respect fața de Simona Halep.

„Cred că una dintre cele mai dureroase bătălii a fost cea pe care am pierdut-o împotriva Simonei la Roland Garros, unde conduceam cu 5-1 și am pierdut. O mare calitate a Simonei este spiritul de luptă. De aceea au fost întotdeauna meciuri grozave.”

La rândul său, Halep a subliniat legătura specială pe care o are cu publicul clujean.

„Tot timpul am avut public frumos și energie superbă. Așa că de fiecare dată când venim la Cluj e o plăcere.”

Primul Grand Slam a fost o eliberare.” Simona Halep a rememorat cele mai importante momente ale carierei în cadrul conferinței de presă de la Sports Festival 2026. | Foto: Eliza LUCACIU / monitorulcj.ro

Roland Garros sau Wimbledon? Care trofeu a cântărit mai mult emoțional

Întrebată care dintre cele două titluri de Grand Slam – Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 a avut cea mai mare încărcătură emoțională, Simona Halep a indicat fără ezitare succesul de la Paris.

„Primul, cu siguranță, a fost cu mult mai multă încărcătură emoțională, pentru că pierdusem deja trei finale și reușind să câștig un Grand Slam a fost o împlinire, o eliberare de presiune și o dovadă că am fost în stare să câștig un Grand Slam.

Bineînțeles că fiecare are importanța lui. Wimbledonul este cel mai prestigios turneu și nu pot să spun că mă așteptam așa de mult să câștig pe iarbă, pentru că nu avem terenuri de iarbă în România, dar de la an la an am jucat mai bine și încrederea a crescut, iar câștigând cu Serena în finală pe iarbă a fost ceva deosebit.

Amândouă le-aș pune pe același loc, nu vreau să fac diferențe între ele, dar emoțional a fost cu mai multă încărcătură Roland Garros-ul”, a adăugat campioana, în încheierea conferinței de presă.

Evenimentul de la BTarena începe la ora 17 și reprezintă meciul oficial de retragere al Simonei Halep, cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României.

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De-a lungul carierei, Halep a câștigat două titluri de Grand Slam, la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), și a ocupat locul 1 mondial în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni.

După ani în care a făcut milioane de români să trăiască emoția victoriei și a marilor finale, Simona Halep se pregătește să primească, la Cluj, aplauzele unei cariere extraordinare. Iar dacă tenisul i-a fost viață, așa cum ea însăși mărturisește, ziua de 13 iunie 2026 va rămâne momentul în care o campioană și-a luat rămas-bun de la teren în fața celor care au însoțit-o la fiecare pas.

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