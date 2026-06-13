Ungaria pregătește o reformă majoră a presei publice! Guvernul lui Peter Magyar vrea să reorganizeze complet sistemul media de stat.

Partidul de guvernământ Tisza din Ungaria a depus în Parlament un proiect de lege care prevede reformarea amplă a sistemului mass-mediei publice.

Partidul de guvernământ Tisza din Ungaria a depus în Parlament un proiect de lege care prevede reformarea amplă a sistemului mass-mediei publice. | Foto: Tibor Illyes - EPA /Agerpres

Partidul de guvernământ Tisza din Ungaria a depus în Parlament un proiect de lege care prevede reformarea amplă a sistemului mass-mediei publice, una dintre principalele promisiuni electorale ale premierului Peter Magyar.

Măsura ar putea schimba radical modul de funcționare al instituțiilor media finanțate din bani publici.

Noua majoritate parlamentară, care dispune de o majoritate constituțională după victoria obținută în alegerile din aprilie, susține că reforma este necesară pentru restabilirea independenței editoriale și a încrederii publicului în presa de stat.

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Potrivit proiectului de lege, holdingul MTVA, care administrează în prezent mass-media publică din Ungaria, ar urma să fie împărțit în entități separate pentru radio și televiziune. De asemenea, agenția națională de presă MTI ar urma să fie reînființată ca instituție independentă.

Guvernul afirmă că obiectivul principal este crearea unui sistem de radiodifuziune publică independent, transparent și responsabil față de cetățeni.

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Un nou organism va supraveghea presa publică

Proiectul prevede și înființarea unui Comitet Independent pentru Mass-Media Publică, care va monitoriza activitatea și finanțarea instituțiilor media de stat și va participa la selectarea conducerii acestora.

Conform propunerii legislative, organismul va include reprezentanți ai guvernului, ai opoziției și ai sectorului media independent, pe baza unui sistem de reprezentare egală. Totodată, Consiliul Media al Ungariei ar urma să fie reformat pentru a asigura o mai mare transparență și pentru a limita conflictele de interese.

Actualii șefi ai instituțiilor media și-ar pierde funcțiile

Dacă legea va fi adoptată, actualii conducători ai instituțiilor media publice vor fi înlocuiți. În perioada de tranziție, administrarea sistemului va fi preluată de ministrul Culturii, Zoltán Tarr, până la organizarea unor proceduri publice pentru desemnarea noilor directori.

Reforma vine după ani de critici formulate de organizații internaționale și grupuri pentru libertatea presei, care au acuzat că mass-media publică ungară a devenit prea apropiată de guvernele conduse de fostul premier Viktor Orbán.

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