Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Nu am ales conflictul cu PNL în coaliție, ci dialogul, însă liberalii refuză”.

Deputatul clujean Remul Lăpușan (Partidul Social Democrat) a spus că în ultimele zile asistăm la un nou val de declarații din partea PNL, prin care se încearcă, din nou, mutarea responsabilității pentru tensiunile din coaliție în direcția PSD.

„Realitatea este însă cu totul alta. PSD nu a ales conflictul și nu caută confruntarea politică. Din contră, am susținut constant necesitatea unui dialog corect și orientat spre soluții. În schimb, PNL este cel care refuză acest tip de dialog și preferă să transforme orice discuție legitimă într-un pretext pentru atacuri publice și poziționări politice. A discuta despre măsuri care țin de protejarea oamenilor, de echilibru social și de corectitudine bugetară nu înseamnă destabilizare. Înseamnă responsabilitate. Înseamnă exact ceea ce ar trebui să facă orice partid aflat la guvernare”, a scris Remus Lăpușan, miercuri, 25 martie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului clujean, din păcate, ceea ce vedem din partea PNL este o abordare care nu an re legătură cu colaborarea într-o coaliție, ci cu încercarea de a crea artificial tensiuni și de a arunca vina în altă parte.

„Etichetele și acuzațiile nu țin loc de guvernare și nu rezolvă problemele reale ale românilor. Este ușor să vorbești despre «pericole» și să lansezi acuzații. Este mult mai greu să îți asumi decizii, să construiești soluții și să lucrezi în mod real pentru stabilitate. În loc de colaborare, vedem din partea PNL o atitudine rigidă și orientată mai degrabă spre câștig politic de moment decât spre interesul general. Această abordare nu ajută nici coaliția, nici România”, a mai spus Remus Lăpușan.

Deputul social-democrat de Cluj a mai pecizat că mai mult decât atât, este evident că actuala conducere a PNL, în frunte cu Ilie Bolojan, nu acționează pentru consolidarea unei guvernări stabile, ci urmărește o agendă proprie, în care dialogul și echilibrul sunt lăsate în plan secund.

„România are nevoie de colaborare și de decizii mature. Nu de conflicte artificiale și nu de jocuri politice. PSD va continua să acționeze în mod responsabil, să susțină măsuri care protejează oamenii și economia și să rămână un partener serios în guvernare, indiferent de atacurile sau presiunile venite din alte direcții”, a conchis Remus Lăpușan.

