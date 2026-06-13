Rolul femeii în societate la TIFF.25: În filme, totul trebuie să fie perfect, în viață e altfel.

„Viața bate filmul”. Pentru multe femei realitatea este mai grea decât orice scenariu: de la reprezentarea insuficientă în politică și stereotipurile de gen, până la vulnerabilitățile sociale și economice.

De la stânga la dreapta: Irina Păcurariu, senatoarea Victoria Stoiciu, Andreea Marin, europarlamentarul Nicu Ștefănuță, deputata Raluca Turcan | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Rolul femeii în societate, geminismul și feminitatea au fost discutate la TIFF Talks. În cadrul acestui dialog s-a pus accent pe colaborare între femeile din mai multe domenii pentru a putea ajunge la cât mai mulți oameni din comunitățile vulnerabile și aflate în nevoie.

La discuție au participat: deputata Raluca Turcan, Andreea Marin, senatoarea Victoria Stoiciu și Nicu Ștefănuță, unul dintre vicepreședinții Parlamentului European.

Aceștia au participat sâmbătă, 13 iunie 2026, la un panel, în cadrul TIFF Talks: „Feminism și feminitate pornind de la expoziția Dear Marilyn.

Viața bate filmul

Andreea Marin a spus că, prin munca ei ca om de ONG a întâlnit foarte multe femei pentru care probleme vieții sunt, uneori, prea greu de dus.

„Este necesar să înțelegem că viața poate fi prea grea și nedreaptă și că trebuie să luptăm. Suntem excepții, din categoria viața bate filmul. (…) Ca femeie, în business simt că există mai multe proiecte care pot ajunge la bun sfârșit. De aceea nu am intrat și nu voi intra în politică. Simt că acolo m-aș lupta pentru ceva ce nu aș putea duce la capăt. Am o admirație foarte mare față de femeile din politică. Cred că femeile din politică, business și în industriile creative ar trebui să fie împreună pentru ca publicul să înțeleagă”, a spus Andreea Marin la TIFF Talks.

Tot mai puține femei în politică

Nicu Ștefănuță, unul dintre vicepreședinții Parlamentului European a vorbit despre reprezentarea femeilor în politică.

Acesta a spus că, în Parlamentul European sunt 38% femei.

„Este prima dată în istorie când coboară procentul femeilor în Parlamentul European. În fiecare mandat creștea. Cu creșterea extremei drepte s-a oprit acest trend și a luat-o în jos. Suntem bine în Europa, dar nu suntem bine în lume în ceea ce privește reprezentarea femeilor în politică. Paritatea este absolut necesar legal. Cei care mă vor întreba: unde găsim atâtea femei capabile, eu le voi răspunde dacă sunt siguri că avem atâția bărbați capabili”, a spus Nicu Ștefănță

Despre reprezentarea femeilor în politică a vorbit și deputata Raluca Turcan (PNL), care a spus că în Parlamentul României sunt aproximativ 21% femei, în timp ce media europeană este 30%.

Rolul femeii în societate

„Un festival de film (TIFF - n. red.) este locul cel mai potrivit de a vorbi despre rolul unei femei în societate. La persoanele publice se cere perfecțiune. Filmul are capacitatea de a arăta femeia puternică, așa cum este ea în complexitatea ei. Puternică, vulnerabilă, tandră, ambițioasă. (…) Într-un mediu profund misogin, de multe ori sexist, când vorbești de egalitatea de gen tinde să nu mai conteze forța argumentelor. Trebuie sprijin unde există vulnerabilitate maximă. Avem nevoie de rezultate concrete. Se fac lucruri mari și de către femei. Lucruri grele. De multe ori vedem cu se spune ca femeile din politică să se ocupe de educație, cultură, asistență socială, iar lucrurile mari le fac bărbații”, a spus Raluca Turcan

Turcan a spus că unii oameni percep că în unele domenii este o competiție între femei și bărbați

Ea a spus că discriminarea de gen este foarte vizibilă în societate.

„În Mărginimea Sibiului, la biserică, femeile stau în spate în bănci, iar bărbații în față. Acest lucru se întâmplă și în alte zone. În continuare sunt astfel de bariere.”, a mai spus Raluca Turcan.

„Blonditudinea” și bancurile proaste

Senatoarea Victoria Stoiciu a vorbit despre problema „blonditudinii”.

„Când am venit eu din Republica Moldova, în 1997 nu existau bancurile cu blonde. Au apărut ulterior. A fost un șoc pentru mine să văd cum este percepută femeia blondă. Câțiva ani bun a fost o timorare. Ne putem defini cum vrem, dar când celălalt te percepe altfel, identitatea se percepe undeva la jumătatea drumului.

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