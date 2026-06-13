Vreme frumoasă la Cluj-Napoca, soare și temperaturi de până la 22 de grade!

Clujenii se vor bucura sâmbătă de o zi predominant însorită, cu temperaturi plăcute și fără șanse de precipitații, potrivit prognozei meteorologice.

Clujenii se vor bucura sâmbătă de o zi predominant însorită, cu temperaturi plăcute și fără șanse de precipitații. Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Temperatura a fost de aproximativ 13 grade Celsius în primele ore ale dimineții, iar pe parcursul zilei valorile termice vor crește treptat până la 22 de grade. Cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va sufla slab, cu viteze de aproximativ 3 km/h.

Umiditatea aerului se menține ridicată, în jurul valorii de 79%, însă lipsa ploilor și temperaturile confortabile vor crea condiții ideale pentru activități în aer liber.

Meteorologii anunță că vremea va rămâne stabilă și în următoarele zile, cu temperaturi maxime cuprinse între 21 și 24 de grade până la mijlocul săptămânii. Începând de joi, valorile termice vor intra pe un trend ascendent, urmând să ajungă la 28 de grade, iar spre finalul săptămânii viitoare sunt așteptate maxime de până la 32 de grade Celsius.

După o perioadă mai răcoroasă, Clujul se pregătește astfel pentru primele zile cu temperaturi specifice verii.

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