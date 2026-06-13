Clujenii cu venituri mici pot solicita sprijin pentru tratamentele stomatologice. Cine poate beneficia de programul Primăriei

Clujenii care se află în situații sociale dificile pot să beneficieze de sprijin pentru realizarea tratamentelor stomatologice.

Clujenii cu venituri mici pot solicita sprijin pentru tratamente stomatologice | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Inițiativa are ca obiectiv îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea incluziunii sociale în rândul persoanelor aflate în risc de marginalizare. Programul are un public țintă finit și se adresează mai multor categorii de locuitori ai orașului. Printre aceștia se numără pensionarii ale căror venituri lunare din pensii și alte drepturi sociale nu depășesc 1.800 de lei, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, șomerii aflați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, precum și persoanele fără venituri ori cu venituri reduse care beneficiază de măsuri de sprijin social prin Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Cum te poți înscrie în program

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să depună o cerere ti, care poate fi găsită pe site-ul instituției, și să prezinte actul de identitate. De asemenea, în funcție de categoria din care fac parte, aceștia vor avea nevoie și de documente justificative precum cuponul de pensie sau extrasul de cont, certificatul de încadrare în grad de handicap ori carnetul de șomer.

Municipalitatea susține că programul are rolul de a facilita accesul la tratamente și intervenții stomatologice pentru persoanele care nu își permit să suporte integral costurile unor astfel de servicii.

Înscrierile se fac pe baza documentelor justificative, iar informațiile suplimentare și formularele necesare pot fi obținute de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală sau de pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

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Foto: DepositPhotos.com

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