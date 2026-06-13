Alegerile anticipate, tot mai des invocate în criza politică. „Sunt posibile constituțional, dar improbabile politic!”

Blocajul politic prelungit și dificultățile privind formarea unei noi majorități parlamentare au readus în discuție posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate.

Blocajul politic prelungit și dificultățile privind formarea unei noi majorități parlamentare au readus în discuție posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate. Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Blocajul politic prelungit și dificultățile privind formarea unei noi majorități parlamentare au readus în discuție posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate, un scenariu care nu a fost pus niciodată în practică în România după 1989.

Deși Constituția permite dizolvarea Parlamentului în anumite condiții, specialiștii susțin că șansele ca acest lucru să se întâmple în actualul context sunt reduse, conform ziare.com.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a spus pentru ziare.com că există o diferență majoră între posibilitatea juridică și realitatea politică.

Constituția permite, dar nu obligă

Potrivit expertului, președintele poate dizolva Parlamentul dacă două propuneri de guvern sunt respinse într-un interval stabilit de lege, însă această măsură nu este obligatorie.

„Constituția permite dizolvarea Parlamentului dacă sunt respinse două propuneri de guvern într-un anumit interval. Dar permite nu înseamnă obligă. Președintele poate dizolva Parlamentul, nu trebuie să o facă”, a explicat Cristian Roșu.

Acesta consideră că președintele Nicușor Dan nu are, în acest moment, motive politice pentru a forța organizarea unor alegeri anticipate.

„Alegerile anticipate sunt frumoase în discursurile celor care nu au voturile necesare să guverneze. În realitate, sunt un salt în gol. Nimeni nu știe exact ce Parlament ar ieși, dar aproape toată lumea bănuiește că ar putea ieși unul și mai greu de controlat”, a declarat analistul.

Anticipatele, folosite ca instrument de presiune

În opinia lui Cristian Roșu, amenințarea cu alegeri anticipate este utilizată în prezent mai degrabă ca instrument de negociere între partide decât ca un plan real de acțiune.

Analistul avertizează că o eventuală campanie electorală ar putea avantaja formațiunile care contestă actuala clasă politică și ar putea amplifica tensiunile existente.

„AUR ar intra în anticipate cu mesajul că sistemul s-a blocat. Călin Georgescu devine jucător legitim. Nicușor Dan ar risca să transforme criza guvernamentală într-un referendum politic despre propriul mandat”, a explicat acesta.

Criza guvernamentală continuă

Discuțiile despre alegeri anticipate apar pe fondul dificultăților întâmpinate în formarea unei majorități care să susțină Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac.

În ultimele zile, liderii politici au transmis semnale contradictorii privind posibilitatea unei noi formule de guvernare, iar negocierile dintre principalele partide rămân blocate.

În aceste condiții, deși scenariul anticipatelor este prevăzut de Constituție, majoritatea analiștilor consideră că acesta rămâne, cel puțin pentru moment, o variantă puțin probabilă, folosită mai degrabă ca argument de negociere în actuala criză politică.

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