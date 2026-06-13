Dan Tarcea, la deschiderea TIFF.25: „TIFF nu este doar un festival. Este parte din identitatea orașului.”

Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a participat vineri seara la gala de deschidere a celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF)

Dan Tarcea, la deschiderea TIFF.25 / Foto: Dan Tarcea- Facebook

TIFF a reușit, și de data aceasta, să strângă mii de oameni în Piața Unirii încă din prima zi a evenimentului. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Tarcea a subliniat rolul pe care festivalul l-a avut în dezvoltarea imaginii culturale a orașului și în promovarea Clujului la nivel european.

„De 25 de ediții, TIFF aduce la Cluj filme, artiști, invitați și un public numeros, transformând orașul într-un important punct de atracție culturală”, a transmis viceprimarul.

Acesta consideră că festivalul a depășit statutul unui simplu eveniment cinematografic, ba chiar a devenit un reper al vieții culturale locale și un element definitoriu pentru identitatea municipiului.

„Pentru Cluj-Napoca, TIFF nu este doar un festival. Este parte din identitatea orașului. Este despre deschidere, creativitate, comunitate și despre felul în care cultura poate transforma spațiul public într-un loc viu.”, a transmis Dan Tarcea

La finalul mesajului, viceprimarul le-a mulțumit organizatorilor, voluntarilor, invitaților și tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea festivalului în ultimul sfert de secol.

Ediția aniversară TIFF 2026 se desfășoară în perioada următoare la Cluj-Napoca și include proiecții de film, întâlniri cu cineaști, concerte și evenimente speciale organizate în mai multe spații din oraș.

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