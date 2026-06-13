TIFF a început sub semnul perfecțiunii. Nadia Comăneci, ovaționată la scenă deschisă.

La 50 de ani de la Montreal, Nadia Comăneci a cucerit din nou publicul român și și-a revăzut drumul spre perfecțiune în aplauzele a mii de oameni. Îmbrățișarea plină de emoție dintre fosta gimnastă și Florin Piersic, dar și discursul primarului Emil Boc despre faimoasele bănci tricolore în fața lui Gheorghe Funar, au fost printre cele mai comentate și aplaudate momente ale Galei de deschidere TIFF.

Peste 3.500 de spectatori au fost prezenți vineri seara la Gala de deschidere TIFF din Piața Unirii. | Foto: TIFF - Facebook

Peste 3.500 de spectatori au fost prezenți vineri seara la Gala de deschidere TIFF din Piața Unirii. În cadrul serii, care a fost sold out, a avut loc premiera națională a filmului „3 zile în septembrie” (r. Tudor Giurgiu), în prezența echipei.

Documentarul NADIA se va vedea la Cannes în 2027

Regizorul Tudor Giurgiu și Nadia Comăneci la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Publicul a văzut în exclusivitate un fragment din „NADIA”, aproximativ 20 de minute, (r. Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu), documentarul aflat în lucru despre viața și cariera Nadiei Comăneci, programat să aibă premiera în 2027. „Sperăm să îl prezentăm la Cannes (documentarul despre Nadia Comăneci – n.r), cum am făcut cu «Nasty» (despre viața lui Ilie Năstase – n.r.) și apoi să îl arătăm imediat în România la TIFF, în iunie. Când a apărut ideea să facem acest festival la Cluj în 2002 au fost și două argumente majore, trecând de oraș, infrastructură, cinema. Și aceste argumente majore au fost că în Cluj, la vremea respectivă, dar și azi, trăiau și trăiesc doi din cei mai mari actori pe care țara asta i-a dat: Florin Piersic și Dorel Vișan. Au făcut enorm pentru film, pentru teatru și pentru țara asta”, a spus Tudor Giurgiu, președintele TIFF.

Tudor Giurgiu, regizor și președintele TIFF la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Personalități pe covorul roșu

Actorii Florin Piersic și Dorel Vișan la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Marea campioană a fost prezentă în Piața Unirii, alături de mama sa, prieteni apropiați și personalități din lumea filmului și a sportului. De asemenea, pe covorul roșu și-au făcut apariția Andreea Raicu, Andreea Marin și fiica ei Ana Violeta Bănică, Florin Piersic, Dorel Vișan, Virgia Ruzici, Simona Halep, Ilie Năstase, Ana Maria Brânză, Horia Tecău, Andreea Răducan, dar și politicieni: primarul Emil Boc, viceprimarul Dan Tarcea, deputații Remus Lăpușan, Ovidiu Cîmpean și Ramona Ioana Bruynseels, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Vakar Istvan sau prefectul județului Maria Forna.

Au mai fost prezenți pe covorul roșu actorii Adela Popescu, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Andreea Vasile, distribuția filmului „3 zile în septembrie”.

Patrick și Horia Ciorcilă, alături de Simona Halep la Gala de deschidere TIFF | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

De asemenea, la Gala de deschidere TIFF au mai participat și Patrick (director turneu de tenis Transylvania Open) și Horia Ciorcilă (președinte și acționar Banca Transilvania), însoțiți de jucătoarea de tenis Simona Halep.

Vicepreședintele Consiliului Județean Vakar Istvan la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Deputata Ramona Ioana Bruynseels la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Deputatul Ovidiu Cîmpean la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Prefectul județului Cluj Maria Forna, alături de soțul Călin Forna, și viceprimarul Dan Tarcea la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Nadia Comăneci la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Mungiu și Porumboiu, evocați în deschiderea TIFF

Actrița Emilia Popescu la Gala de deschidere TIFF | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Mihai Chirilov, director artistic TIFF, a ținut să sublinieze că trăim vremuri „bipolare” și că „aproape nu mai putem face umor și mișto de nimic fără să lezăm sensibilitatea cuiva”.

Mihai Chirilov, director artistic TIFF, la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

„Mulțumesc că sunteți alături de noi în număr atât de mare. E o ediție aniversară și găsesc cum nu se poate mai nimerit primul filmul care a fost arătat la TIFF în 2002, în iunie, data la care s-a născut TIFF-ul a fost «Occident» a lui Cristian Mungiu, care a și câștigat trofeul Transilvania la acea ediție. Aș vrea să profit de felul foarte frumos în care se închide temporar un cerc anul acesta la a 25-a ediție și să salut victoria lui Cristian Mungiu de la Cannes și să îi urăm succes pe mai departe, vin zile grele, concurența e serioasă, dar să îi ținem pumnii și să îl aplaudăm. Aș vrea să îi mulțumesc lui Corneliu Porumboiu, un prieten foarte drag, este unul dintre cei mai apropiați de TIFF, cineaste al noului val, a câștigat de două ori la TIFF trofeul Transilvania, premiul publicului, premiul Zilelor Filmului Românesc, a fost membru în juriul TIFF, este singurul cineast al noului val care a făcut posterul ediției aniversare a 10-a din istoria TIFF, a regizat spot de TIFF, a fost parodiat în alt spot de TIFF și mi se pare cum nu se poate mai nimerit să îl onorăm la această ediție cu un trofeu aniversar al celei de-a 25-a ediții și să programăm filmele lui foarte speciale și foarte diferite, 10 la număr”, a spus Mihai Chirilov, director artistic al festivalului.

Actrița Adela Popescu la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

„Trăim vremuri negre, întunecate, lumea pare că nu se mai vindecă niciodată, ce putem face în condițiile astea? Să ne amuzăm, cam asta ne rămâne, dar să ne amuzăm ca și cum mâine s-ar termina lumea. Secțiunea The Pitch Black Anthology propune un număr foarte mare de comedii negre, filme întunecate, este o secțiune polemică tocmai pentru că trăim vremuri întunecate, vremuri foarte bipolare, în care aproape nu mai putem face umor și mișto de nimic fără să lezăm sensibilitatea cuiva, vreau să ne întoarcem în timp să vedem filme mari, spectaculoase, extreme, când cineaștii aveau curaj, inovație și nu se temeau de consecințe. Vă doresc să aveți un TIFF liber”, a mai spus Chirilov.

Andreea Marin și fiica ei Ana Violeta Bănică la Gala de deschidere TIFF | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Boc, Funar și băncile tricolore

Întrebat dacă a fost la prima ediție TIFF, Emil Boc a arătat spre Gheorghe Funar, prezent, de asemenea, în Piața Unirii.

Primarul Emil Boc la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

„A făcut și lucruri bune, de ce să nu recunoaștem asta. Să lăudăm. Erau și bănci tricolore, fac parte din identitatea noastră, mergem mai departe. Am preluat din 2004 TIFF-ul și mă bucur că la acest moment aniversar, 25 de ani de existență, în numele clujenilor, să-i mulțumesc lui Tudor Giurgiu și Mihai Chirilov, actorilor, regizorilor, voluntarilor, tuturor care a făcut posibil ca vară de vară Clujul să fie o scenă deschisă pentru un film de calitate. De ce Clujul investește și susține cultura? Am alocat anul acesta 10 milioane de euro pentru susținerea activităților sportive și culturale din acest oraș. O sumă de 10 ori mai mare dacă ne comparăm cu 2012. Mulți m-au criticat, dar le spun un singur lucru: cine investește în cultură, investește în libertate, în spirit critic și în democrație. Sunt cheile pentru menținerea și existența unui oraș deschis. Cât timp vom avea un oraș deschis, vom avea tineri care să rămână acasă, vom avea inovare, vom avea un oraș în care investitorii vor veni să își stabilească afacerile. Uitați-vă la sistemele dictatoriale din lume, care au fost primele victime atunci când au ajuns la putere? Primele victime au fost cei din cultură pentru că ei sunt expresia spiritului critic, a nonconformismului, un regim totalitar nu are nevoie de asemenea spirite. Când comuniștii au ajuns la putere în România au decimat toată elita culturală. Mesajul meu pentru toată lumea este: investiți în cultură, investiți în film, dacă doriți să ne protejăm cel mai de preț lucru de pe lumea asta, libertatea”, a spus primarul Emil Boc.

Viceprimarul Dan Tarcea la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Andreea Raicu la Gala de deschidere TIFF | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Nadia Comăneci, aplaudată minute în șir

În aplauzele tuturor Nadia Comăneci a urcat pe scena din Piața Unirii.

Nadia Comăneci a pășit pe covorul roșu alături de mama și fratele ei la Gala de deschidere TIFF | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

„Toți am avut emoții și ne-am amintit cum stăteam și ne uitam la tine și ziceam că totul a fost perfect, perfect, aoleu, să stea acolo când coboară, îți mulțumim foarte mult că ai stat, și eu am fost foarte mândră în această seară că sunt româncă. Îți mulțumesc, Nadia”, a spus Andreea Esca, prezentatoarea galei de deschidere TIFF.

Nadia Comăneci și actorul Florin Piersic, aplaudați la Gala de deschidere TIFF | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

„Of, câte emoții, ce fetiță, ce talent avem aici cu Simona, cu Ilie, cu Tecău, cu Florin Piersic, Florin dragă nu te-am mai văzut de atâta vreme, ne dai speranțe că putem să trăim până la o vârstă frumoasă. N-am avut ocazia să te învăț un stând pe mâini. Totul a început aici, în România, la Onești. În primul rând, doresc să-i mulțumesc persoanei importante din viața mea care e aici în această seară, mamei mele, fratele, soția și toți prietenii care au fost alături de noi în acele momente dificile, colegele, antrenorii. Acea fetiță de 14 ani care a descoperit o lume nouă prin sport și care a primit cea mai bună educație aici în România, cu valorile care nu vor ieși niciodată din fashion, respect, bun simț, să îi sprijini pe cei care au nevoie și să nu uiți niciodată de unde ai plecat. Avem așa multe talente și mă bucur că le putem sărbători în această seară, Tudor, te felicit pentru faptul că ai creat această sărbătoare prin care românii pot fi sărbătoriți pentru munca enormă pe care o fac. Eu mă bucur că pot sărbători cu dumneavoastră 50 de ani, jumătate de secol. Nu se simte că a fost acum 50 de ani pentru că sufletul este aici, bucuria este aici, alături de dumneavoastră și nu mi-aș fi putut imagina pe nimeni altcineva să facă un documentar despre viața mea decât cineva care a trăit, a simțit și care poate reda dorința sufletului nostru de români să înțeleagă și generația de astăzi istoria trecutului pentru că fără trecut nu există viitor. Generația de astăzi este cea care va duce mai departe această moștenire: muncă, pasiune, reziliență și respectul, cel mai important. Și să încercăm să alegem din fiecare lucru pe care lumea le face să alegem cele pozitive. Să nu începem cu «de ce nu ați făcut», să începem cu «ce putem face mai bine», ca să motivăm această generație cu pozitivitate pentru că au nevoie să fie încurajați și a le da oportunitatea să crească. Mulțumesc celor care au fost alături de noi la realizarea acestui film, domnului Boc pentru că face minuni aici la Cluj, investiți în artă, cultură și sport”, a spus Nadia Comăneci.

Moment impresionant la Gala de deschidere TIFF oferit de Nadia Comăneci și actorul Florin Piersic. Cei doi s-au îmbrățișat și și-au mulțumit reciproc. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

Simona Halep la Gala de deschidere TIFF. | Foto: Sergiu TĂMAȘ – monitorulcj.ro

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