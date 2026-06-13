Pasajul Tăietura Turcului se lovește de noi probleme. Remus Lăpușan: „Proiectul riscă să fie un eșec”

Deputatul PSD Remus Lăpușan susține că proiectul Pasajului Tăietura Turcului traversează o perioadă complicată și că lipsa unor soluții rapide și eficiente din partea autorităților locale ar putea pune sub semnul întrebării finalizarea proiectului.

Pasajul Tăietura Turcului se lovește de noi probleme. Remus Lăpușan: „Proiectul riscă să fie un eșec” / Remus Lăpușan- Facebook

Parlamentarul susține că dificultățile au început încă din faza de pregătire a documentației. Acesta le reamintește clujenilor că primul studiu de fezabilitate realizat pentru proiect nu a putut fi folosit și a fost necesară refacerea documentației tehnice. Ulterior, pasajul a fost integrat în proiectul de modernizare a căii ferate Cluj-Napoca – Huedin – Episcopia Bihor, ceea ce ar fi trebuit să accelereze implementarea investiției. Cu toate acestea, lucrările nu au ajuns în etapa în care se estima inițial.

Termenul de finalizare al lucrărilor este de 36 de lui, iar conform calendarului inițial, lucrările se desfășoară la termen. Chiar și așa, Lăpușan susține că, până acum, lucrurile nu au mers în direcția potrivită.

„Probabil că îi cunoașteți istoricul. La un moment dat, Primăria a realizat un studiu de fezabilitate și l-a transmis Ministerului Transporturilor. Din păcate, studiul respectiv a fost foarte slab întocmit și nu a putut fi folosit”, explică Remus Lăpușan, într-o postare pe Facebook.

„Fac apel la domnul primar să găsească o soluție”

„Din motive tehnice, acest pasaj se confruntă cu o problemă majoră: traversează exact o zonă în care există un important nod de infrastructură – rețele de apă, canalizare, energie electrică și alte utilități. În prezent, nu este clar cine va realiza relocarea acestor rețele. Există un blocaj, iar eu fac apel la domnul primar să găsească o soluție sau să încerce să identifice una împreună cu toți cei implicați. În caz contrar, acest proiect riscă să devină un eșec”, afirmă Remus Lăpușan.

Deputatul a tras un semnal de alarmă și în ceea ce privește traficul din zonă, unde se desfășoară lucrări la infrastructura feroviară. În opinia sa, funcționarea barierei în actualele condiții ar putea duce la creșterea timpilor de așteptare și la formarea unor coloane și mai mari de mașini.

În cazul finanțării, Remus Lăpușan a precizat că proiectul nu mai beneficiază de fondurile prevăzute prin PNRR și urmează să fies susținut din programul Programul Transport 2021–2027. Acesta consideră că perioada următoare va fi critică pentru viitorul investiției.

„Urmează ca proiectul să fie susținut din Programul Transport 2021–2027. Teoretic, aceasta este ultima noastră șansă. Dacă până în 2028 aceste probleme nu vor fi rezolvate și proiectul nu va fi implementat, nu știu din ce surse va mai putea fi realizat acest pasaj. Clujenii vor continua să suporte aceleași probleme de trafic, iar situația va rămâne nerezolvată. Din punctul meu de vedere, principalul responsabil pentru acest eșec va fi domnul Emil Boc”, a declarat parlamentarul.

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