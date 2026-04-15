PSD, opoziție în interiorul propriului Guvern. Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL): „Electoratul mobilizat nu judecă după ce spun partidele. Judecă după ce au făcut”.

PSD pierde teren, arată cele mai recente sondaje de opinie, în timp ce PNL urcă în preferințele românilor. „Electoratul mobilizat nu judecă după ce spun partidele. Judecă după ce au făcut”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.

Barometrul INSCOP, publicat miercuri, arată că în cazul alegătorilor hotărâți să voteze, PNL se află pe locul doi, în timp ce PSD se plasează pe locul trei: 16,9% față de 16,6%.

„Cifra vine după un an în care PSD a ales să facă opoziție din interiorul propriului govern”, semnalează liberalul clujean Ovidiu Cîmpean.

Potrivit datelor publicate miercuri de INSCOP Research, în rândul votanților mobilizați, care au ales un partid din listă și declară că vin sigur la vot, PSD scade în intenția de vot la 16.6%, în timp ce PNL înregistrează 16.9%.

Sursa: INSCOP Research

Explicația poate fi data de faptul că social-democrații au atacat public decizii la care participaseră în Guvern, au blocat reforme pe care le-au acceptat inițial în protocolul de guvernare și au organizat „turnee regionale pentru a consulta membri de partid despre dacă să provoace sau nu o criză politică, în mijlocul unei crize bugetare și energetice reale”, semnalează deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

„Ilie Bolojan a ales în același timp un alt drum: onestitate față de cetățeni despre ce este posibil și ce nu, consecvență față de direcția asumată când presiunea de a ceda era maximă, și muncă în locul declarațiilor. A anunțat măsuri dificile și le-a aplicat. A refuzat să mintă despre deficit, despre pensii, despre starea reală a finanțelor publice.

Electoratul mobilizat, cel care urmărește și decide că merită să se prezinte la urne, a observat diferența dintre cele două conduite.

Nu judecă după ce spun partidele despre ele însele. Judecă după ce au făcut”, explică parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a mers la Cotroceni, miercuri, pentru discuții cu președintele Nicușor Dan în contextul presiunilor făcute de PSD în Coaliție.

PSD organizează pe 20 aprilie o consultare în partid pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare.

La începutul lunii aprilie, șeful statului anunța că va media între partidele aflate la guvernare.

PSD cere demisia lui Bolojan și amenință cu retragerea miniștrilor din Guvern.

