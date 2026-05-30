De Ziua Copilului - 1 iunie 2026, esplanada din fața BTarena se transformă în loc de joacă

Copii sunt invitați la distracție, luni, 1 iunie 2026, în față la BTarena (Sala Polivalentă) din Cluj-Napoca.

Copii pot colora o mașină în față la BTarena, luni, 1 iunie 2026 | Foto: Facebook, BTarena Cluj-Napoca

„De 1 iunie (2026 - n. red.), între orele 14.00 și 17.00, esplanada din fața BTarena se transformă în loc de joacă, iar cei mici sunt invitați să transforme, la rândul lor, o mașină adevărată (Dacia Logan - n. red.) în propria lucrare de artă”, au anunțat reprezentanții BTarena, într-o postare pe Facebook.

Distracție în față la BTarena

Astfel, potrivit descrierii evenimentului, un autoturism Dacia Logan va fi adus în față la BTarena . Cei prezenți vor putea colora mașina și o vor putea transforma în operă de artă.

„Colorat, semnat, pictat de voi. Copii, părinți, bunici, trecători curioși, oricine dorește să își lase amprenta pe mașină e așteptat să o facă. Dacă ai avut vreodată impresia că mașinile sunt prea serioase, acesta e momentul tău să schimbi asta”, mai este precizat în descrierea evenimentului.

Pe lâgnă distracția cu pensula în mână, organizatorii au pregătit și alte bucurii ale copilăriei, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici:

Baloane în forme de animale: iepurași, câini, girafe și orice își imaginează ei

Înghețată

Fresh-uri

Vată de zahăr, pentru că nicio zi a copilului nu e completă fără

Intrarea este liberă, iar „micile bucurii” sunt oferite de organizatori

Eveniment desfășurat în colaborare cu BT Arena.

