Abatorul marii companii Agricola Bacău a rămas, săptămâna trecută, fără autorizația de mediu! Decizie definitivă a Justiției, după 7 ani de la primele acuzații de contaminare

Abatorul companiei Agricola Internațional Bacău a rămas fără autorizația integrată de mediu, în urma unei decizii definitive pronunțate de instanță, după aproape șapte ani de procese și mai bine de un deceniu de reclamații privind poluarea din zona cartierului Gherăiești.

Procesul a fost deschis de locuitori din vecinătatea abatorului, care susțin că încă din 2014 și 2019 au semnalat autorităților episoade repetate de contaminare și poluare provenite de la instalațiile societății. Informația a fost prezentată într-o investigație publicată de România Curată.

Autorizația de mediu a Agricola Bacău, anulată definitiv

Potrivit investigației România Curată, una dintre principalele acuzații vizează deversările provenite de la stația de epurare a abatorului. Locuitorii susțin că lichide contaminate, care conțineau inclusiv substanțe toxice, ar fi ajuns în curțile și pe proprietățile din apropierea unității de procesare.

În ciuda acestor acuzații și a numeroaselor sesizări formulate de-a lungul anilor, Agricola Internațional a obținut o autorizație integrată de mediu care îi permitea extinderea abatorului și creșterea capacității de procesare cu aproape 70%, arată sursa citată.

Amenzi, dosare penale și intervenția Comisiei Europene

Cazul a depășit de mult granițele unui conflict local și a ajuns în atenția unor instituții naționale și europene.

Pe parcursul anilor au fost aplicate sancțiuni de către Garda Națională de Mediu, au fost deschise dosare penale care ulterior au fost clasate, iar cazul a fost adus inclusiv în atenția Comisiei Europene și a Ministerului Mediului.

Investigația menționează și existența unor acte administrative controversate emise de instituții publice implicate în procedurile de autorizare.

Compania a deschis un proces împotriva celor care au reclamat poluarea

Un alt aspect semnalat este faptul că Agricola Internațional a deschis un proces de tip SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) împotriva celor implicați în contestarea activității abatorului.

Inițial, compania a solicitat despăgubiri în valoare de un milion de lei, sumă redusă ulterior la 100.000 de lei. După mai mulți ani de proceduri, dosarul urmează să intre în judecata pe fond luna viitoare.

„M-a întrebat fetița ce se întâmplă dacă se îmbolnăvește”

Investigația publicată include mărturia unuia dintre locuitorii care au dus lupta în instanță împotriva companiei.

„M-a întrebat fetița ce se întâmplă dacă se îmbolnăvește. Când îți pune o asemenea întrebare un copil de 10 ani, n-ai cum să nu te gândești dacă merită un asemenea sacrificiu, să-ți expui copiii la un astfel de risc”, a declarat acesta pentru România Curată.

În urma unei reverificări, după o atenționare primită din partea reprezentantului Agricola, a fost identificat și cel de-al doilea dosar invocat de companie. Acesta vizează anularea autorizației de construire și a fost deschis în anul 2021, procesul a fost tergiversat 5 ani la Tribunalul Bacău.

Decizia definitivă prin care autorizația de mediu a fost anulată reprezintă una dintre cele mai importante victorii obținute de comunitatea locală după ani de litigii și acuzații privind impactul activității abatorului asupra mediului și sănătății publice.

