Clujul, sub cod galben de vânt puternic. Prognoza meteo 30 mai 2026.

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de vânt puternic pentru Cluj și alte județe din România.

Clujul, sub cod galben de vânt puternic, sâmbătă, 30 mai 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au anunțat cod galben de vânt puternic, valabil pentru întreg județul Cluj.

Cod galben de vânt puternic la Cluj

„Pe parcursul zilei de sâmbătă (30 mai), vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h”, a anunțat ANM.

Potrivit meteorologilor, avertizarea de tip cod galben de vânt puternic este valabilă astăzi, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 10.00, până la ora 21.00.

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, sâmbătă, 30 mai 2026.

Temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros/variabil.

