Aproape 200 de angajați ai Companiei de Apă Someș cer în instanță spor pentru condiții degradante

200 de angajați ai Companiei de Apă Someș au dat în judecată societatea după ce sporul pentru condiții degradante de muncă a fost eliminat în urmă cu mai mulți ani. Oamenii susțin că lucrează zilnic în canale, în medii insalubre și în contact direct cu deșeuri și ape uzate, însă nu mai beneficiază de compensațiile acordate anterior pentru aceste condiții.

Potrivit unui reportaj realizat de Observator Antena 1 și citat de ClujJust, salariații solicită în instanță reintroducerea sporului și plata sumelor aferente perioadei în care acesta nu a mai fost acordat.

Lucrează în canale și printre deșeuri

Angajații implicați în proces afirmă că activitatea lor se desfășoară în condiții dificile, în spații închise, cu umiditate ridicată și în contact permanent cu reziduuri și ape menajere.

Aceștia susțin că eliminarea sporului nu a fost însoțită de îmbunătățirea condițiilor de muncă și că riscurile profesionale au rămas aceleași.

Dosarul aflat pe rolul instanței vizează aproximativ 200 de salariați ai companiei.

Bonusuri de aproape 30 de milioane de lei pentru conducere

Cazul a stârnit controverse și după ce a ieșit la iveală faptul că, în paralel cu procesul angajaților, conducerea Companiei de Apă Someș a solicitat Consiliului Județean Cluj aprobarea unor bonusuri și prime în valoare totală de aproape 30 de milioane de lei.

Informația a generat reacții puternice în spațiul public, mai ales în contextul în care angajații reclamă pierderea unor drepturi salariale și încearcă să le recupereze prin intermediul instanței.

În urma scandalului public, valoarea sumelor solicitate pentru bonusuri a fost redusă la aproximativ jumătate.

Un nou episod controversat la Compania de Apă Someș

Subiectul vine pe fondul mai multor controverse care au vizat în ultima perioadă conducerea Companiei de Apă Someș.

ClujJust a relatat recent și despre întâlnirea directorului companiei cu specialistul în comunicare care a fost remunerat anterior din fonduri publice pentru servicii de imagine, situație care a atras la rândul său critici și întrebări privind modul de utilizare a banilor publici.

Între scandalul legat de buget și cel legat de sporuri, directorul Companiei de Apă Someș, Călin Neamțu, a avut o întrevedere pe terasa unui hotel cu consultantul Florin Bugnar. | Foto: CluJust

În timp ce disputa privind bonusurile continuă, procesul deschis de angajați ar putea obliga compania să plătească sume importante dacă instanța va decide că eliminarea sporului pentru condiții degradante a fost nelegală.

