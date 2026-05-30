Imagini din interiorul blocului din Galați lovit de o dronă rusească. Președintele Nicușor Dan i-a vizitat pe cei doi răniți.

Președintele României, Nicușor Dan, i-a vizitat pe cei doi răniți în urma exploziei și incendiului provocate de prăbușirea unei drone rusești pe un bloc din Galați.

Președintele Nicușor Dan, la blocul din Galați unde s-a prăbușit o dronă rusească, vineri 29 mai 2026

Președintele Nicușor Dan a efectuat, vineri, 29 mai 2026, o vizită la Galați, unde i-a vizitat la spital pe cei doi răniți în urma exploziei și incendiului provocate de prăbușirea unei drone asupra unui bloc de locuințe, o femeie și fiul acesteia în vârstă de 14 ani, după care s-a deplasat la imobilul afectat pentru a evalua situația la fața locului.

Șeful statului a ajuns la Galați cu elicopterul și a fost însoțit de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Bucătăria apartamentului afectat la Galați, după ce o dronă rusească a lovit blocul

Starea celor doi răniți

Prima oprire a delegației a fost la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, unde este internată femeia în vârstă de 53 de ani rănită în incident, după care a mers la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”, unde este internat fiul acesteia, în vârstă de 14 ani.

„Sunt foarte bine amândoi. Sunt oameni cu niște răni, dar nu sunt deloc grave. O să stea o săptămână - două și vor fi complet recuperați. Sunt foarte bine și din punct de vedere psihic, pentru că vorbesc unul cu celălalt la telefon și sunt optimiști”, a declarat Nicușor Dan, după ce i-a vizitat pe cei doi răniți, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit medicului de Pediatrie-Urgențe de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, Alina Andrei, adolescentul este în stare stabilă.

Imagini din interiorul apartamentului din Galați, afectat de prăbușirea dronei rusești

„Băiatul de 14 ani este în stare stabilă, este internat în unitatea noastră pentru tratament de specialitate. A fost adus în cursul nopții, în urma incidentului produs de explozia unei drone. S-au constatat arsuri de gradul II pe o suprafață corporală de 2%, la nivelul membrelor superioare și inferioare. Este în stare bună, fără alte leziuni asociate care să îi pună viața în pericol”, a declarat Alina Andrei, potrivit sursei citate.

La rândul său, medicul-șef al UPU-SMURD Galați, Liliana Dragomir, a precizat că femeia este internată la Secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Clinic Județean de Urgență.

„Pacienta prezintă arsuri de gradele I și II la nivel plantar bilateral, în rest escoriații minore. După acordarea primelor îngrijiri în Unitatea de Primiri Urgențe, a rămas internată pe Secția de Chirurgie Plastică. Având în vedere ceea ce a suferit, pentru moment starea psihică este una bună”, a declarat Liliana Dragomir.

Autoritățile locale au identificat o soluție de cazare temporară pentru femeia rănită și copilul acesteia, după ce aceștia vor fi externați.

Holul, toaleta și o cameră din apartamentul din Galați afectat de prăbușirea unei drone rusești

Președintele României, la blocul lovit de o dronă rusească

Ulterior, președintele s-a deplasat în cartierul Mazepa, la blocul BR1B, afectat de explozie, unde a petrecut aproximativ jumătate de oră în interiorul imobilului pentru a evalua situația.

La sosirea și la plecarea sa din zonă, precum și în timpul declarațiilor de presă, Nicușor Dan a fost huiduit de câteva zeci de persoane aflate pe cealaltă parte a străzii, care au scandat „Demisia”.

După vizita în imobil, președintele a declarat că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată și că majoritatea locatarilor se poate întoarce în siguranță în apartamentele lor.

„Mai puțin apartamentul care a fost afectat, toată lumea poate să revină în locuințele lor. La apartamentul afectat daunele nu sunt majore. S-a afectat o suprafață relativ mică din plafon, e o chestiune de săptămâni până când se întorc”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre incident, șeful statului a explicat că drona făcea parte dintr-un grup de aparate lansate asupra Ucrainei și că, după ce a fost lovită, probabil, deasupra orașului Reni, și-a modificat traiectoria.

„A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina, iar pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele, lovită probabil deasupra orașului Reni, traiectoria i s-a modificat și a venit către Galați'', a declarat președintele.

O dronă s-a prăbușit, vineri, în jurul orei 2.00, pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

În urma incidentului, alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă pentru 178 de apartamente din zonă, iar furnizarea va fi reluată după verificarea instalațiilor de către o firmă autorizată ANRE. De asemenea, blocul afectat a rămas fără energie electrică.

