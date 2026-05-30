Fost analist CIA: „Drona prăbușită la Galați reprezintă o provocare directă a Rusiei”

Un fost analist al CIA a spus că incursiunea dronei rusești în România reprezintă o provocare directă a Rusiei la adresa NATO.

O dronă rusească s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați | Foto: presidency.ro

Paul Goble, un analist american și fost specialist în afaceri sovietice în cadrul CIA și al Departamentului de Stat al SUA, a afirmat că incursiunea Rusiei cu drone în România a fost o provocare deliberată, menită să testeze unitatea NATO și să pună presiune pe Republica Moldova, potrivit kyivpost.com.

Conform sursei citate, Golbe a susținut că negarea lui Putin era previzibilă, deoarece Moscova are de câștigat atunci când aliații dezbat responsabilitatea în loc să răspundă colectiv.

Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru drona care s-a prăbușit vineri, 29 mai 2026, pe un bloc din Galați.

Dictatorul rus a spus că au mai fost și alte dăți când drone ucrainene au trecut în Finlanda, Polonia, statele baltice și spune că „același lucru” s-ar fi întâmplat și de această dată.

„Ei mereu reacționează așa, încep să strige «Ajutor! Vin rușii! Atacă rușii!». După care aflăm că dronele erau ucrainene”, a susținut Putin.

Paul Goble nu a fost surprins că Putin a dat vina pe Ucraina și este convins că președintele rus a autorizat operațiunea cu drona de la Galați.

„Nu știu dacă el (Vladimir Putin - n. red.) cunoștea personal toate detaliile”, a spus Goble.

„Dar sunt absolut sigur că a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”, a mai adăugat analistul.

Golbe a apreciat că drona care a explodat la Galați e direct legată de „anexietatea” Rusiei față de Republica Moldova, al cărei guvern pro-european a demarat negocierile de aderare la UE, iar președinta Maia Sandu nu a exclus o posibilă unire cu România.

„Kremlinul riscă astfel de incursiuni”, a mai spus analistul CIA specializat în spațiul ex-sovietic, în opinia căruia incursiunea dronei rusești la Galați reprezintă, totodată, și o metodă de intimidare la adresa Chișinăului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: