Universitatea Cluj i-a găsit înlocuitor lui Gertmonas. Portarul transferat a apărat în Champions League.

Universitatea Cluj l-a transferat pe portarul cipriot Neofytos Michael. Acesta a evoluat anterior la FC Pafos, unde a fost coleg cu românul Vlad Dragomir.

Neofytos Michael, transferat la Universitatea Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj

Echipa de fotbal Universitatea Cluj a anunțat, sâmbătă, 30 mai 2026, transferul portarului cipriot Neofytos Michael (32 de ani), într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului.

Internaționalul cipriot a apărat buturile echipei FC Pafos în ultimii doi ani și a fost titular în șase din cele opt partide disputate de echipa din Insula Afroditei în faza principală a Champions League în sezonul 2025-2026.

Noul portar al „șepcilor roșii” a făcut trecerea de la juniori la seniori în tricoul celor de la Olympiakos Nicosia, dar nu a apucat să debuteze pentru formația din capitala Ciprului, astfel că a fost împrumutat la THOI Lakatamias, înainte de a evolua pentru o altă echipă din țara natală, Nea Salamis, în vara lui 2015. La formația „alb-roșie”, Michael a strâns nu mai puțin de 26 de prezențe până în 2017, când a fost achiziționat de multipla campioană APOEL Nicosia.

A urmat împrumutul la Aris Limassol, iar un an mai târziu portarul a bifat primele sale meciuri pentru o formație din afara țării, în tricoul grecilor de la PAS Giannina, pentru care a jucat în 13 meciuri din sezonul 2018-2019. După un nou împrumut la Asteras Tripolis (2019-2020), Michael s-a întors la echipa care l-a lansat în fotbalul mare, Olympiakos Nicosia, pentru care a evoluat în 32 de partide în ediția 2020-2021 a primei ligi cipriote.

Randamentul său de la rivala locală i-a convins pe cei de la APOEL să-l folosească pe Neofytos Michael în 13 dueluri din sezonul 2021-2022, dintre care șase chiar în play-off-ul campionatului, unde a încasat doar șase goluri. Următoarele două sezoane le-a petrecut la Anorthosis Famagusta, unde a avut evoluții remarcabile și doar 17 goluri primite în 18 partide.

În vara lui 2024, Michael s-a despărțit de APOEL Nicosia și a plecat la Pafos, unde goalkeeper-ul cu 17 prezențe în naționala Ciprului a strâns 10 partide pentru noua echipă, bifând, în cadrul aceleiași stagiuni, primul meci într-o cupă europeană (2-2 cu Lugano, în Conference League), dar mai ales primul trofeu, campionatul Ciprului.

Portarul a fost unul dintre oamenii de bază ai celor de la Pafos în drumul spre faza principală a Champions League, fiind integralist în cele șase partide din preliminarii și primind doar trei goluri.

Dincolo de întrecerea europeană, primul transfer al verii realizat de „studenți” a evoluat în 22 de meciuri din competițiile interne, unde, din nou, a păstrat o medie de sub un gol pe meci.

Neofytos Michael este proaspăt câștigător al Cupei Ciprului, trofeu cucerit vineri seara.

Michael îl va înlocui la „U” Cluj pe lituanianul Edvinas Gertmonas, care a plecat la Servette Geneva.

