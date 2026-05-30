Tolea Ciumac, făcut KO de clujeanul Andrei „Eci” Gomboș la Transylvania Fighting Championship 2026

Cluj-Napoca a devenit vineri seară capitala sporturilor de contact, odată cu desfășurarea galei Transylvania Fighting Championship 2026 la BT Arena.

Tolea Ciumac în timpul confruntării din cadrul galei Transylvania Fighting Championship 2026, desfășurată la BT Arena din Cluj-Napoca.

În fața unei săli pline și a unei audiențe importante la televiziune și online, publicul a asistat la un moment care ar putea intra în istoria sporturilor de contact din România: veteranul Tolea Ciumac a fost învins prin knockout de clujeanul Andrei „Eci” Gomboș.

Andrei „Eci” Gomboș l-a trimis la podea pe Tolea

Meciul dintre Andrei Gomboș și Tolea Ciumac a fost main eventul serii. Înaintea confruntării, organizatorii și presa sportivă prezentau duelul drept posibilul ultim meci al lui Tolea, unul dintre cei mai cunoscuți luptători români din ultimele două decenii.

Clujeanul nu s-a lăsat intimidat de experiența și notorietatea adversarului. După o primă rundă în care cei doi s-au studiat atent, Gomboș a accelerat ritmul și a reușit să-l surprindă pe Tolea cu o combinație puternică de lovituri care a dus la knockout în runda secundă, provocând explozia de bucurie a publicului prezent la BT Arena.

Victoria reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate din cariera sportivului clujean, care și-a confirmat statutul de nume important al sporturilor de contact din Transilvania.

18 meciuri și sportivi de top din România și din străinătate

Transylvania Fighting Championship a adus la Cluj nu mai puțin de 18 confruntări din diferite discipline ale sporturilor de contact, organizatorii promovând evenimentul drept una dintre cele mai mari gale desfășurate în România în acest an.

Pe afișul evenimentului s-au regăsit mai mulți sportivi cunoscuți:

Andrei Florian, campion WBF International și WBF Intercontinental;

Mirel Drăgan, neînvins în cariera profesionistă;

Daniel Buciuc, challenger la centuri internaționale IBF și WBC;

Alex Jur, luptător cu experiență și titluri europene;

Gabriel Cobzaru, unul dintre numele importante ale sporturilor de contact românești.

De asemenea, în cadrul galei au fost programate și meciuri pentru centuri internaționale, inclusiv confruntări urmărite de organizații importante din boxul profesionist.

O victorie importantă pentru cariera lui „Eci”

Pentru Andrei „Eci” Gomboș, succesul în fața lui Tolea Ciumac este mai mult decât o simplă victorie. Este meciul care îl transformă într-unul dintre marii câștigători ai primei ediții Transylvania Fighting Championship.

În schimb, pentru Tolea Ciumac, înfrângerea prin knockout ar putea reprezenta finalul unei cariere impresionante, după ce în ultimele luni sportivul vorbea tot mai des despre retragerea din activitate.

Indiferent de ceea ce va urma, seara de 29 mai 2026 va rămâne una memorabilă pentru fanii sporturilor de contact: seara în care uriașul Tolea Ciumac a fost făcut KO la Cluj de Andrei „Eci” Gomboș.

