Florin Estefan apelează la instanță după ce evaluarea Ministerului Culturii l-a costat funcția de manager la Opera Română Cluj

Florin Estefan a contestat evaluarea Ministerului Culturii, după ce a primit o notă care nu i-a permis continuarea mandatului de manager la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, însă contestația a fost respinsă, iar acesta a spus că apelează la instanță.

Florin Estefan apelează la instanță după ce a pierdut funcția de manager la Opera Română din Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Fostul manager al Operei Române din Cluj, Florin Estefan, a fost schimbat din funcție, după ce la ultima sa evaluare i-a fost acordată nota 6,95, cu cinci sutimi sub minimul necesar.

Florin Estefan: Nota primită este profund nedreaptă

Florin Estefan consideră că rezultatul primit la evaluare este unul profund nedrept și în contradicție cu realitatea activității de la Opera Română din Cluj.

„Rezultatul primit, 6,95, cu doar 0,05 sub pragul prevăzut de lege pentru continuarea mandatului - este, în opinia mea, profund nedrept și în totală contradicție cu realitatea activității desfășurate, cu rezultatele instituției și cu evoluția extraordinară a Operei clujene din ultimii ani”, a spus Florin Estefan, vineri seara, 29 mai 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că a constestat viciile de procedură și imparțialitatea unui membru al comisiei, aspecte ce au dus la rezultatele unei „evaluări care nu reflecta realizările instituției”.

„Din păcate, contestația a fost respinsă de Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Culturii. În aceste condiții, am decis să fac pașii procedurali în justiție, din respect pentru adevăr, pentru munca unei întregi echipe și pentru principiul unei evaluări corecte și transparente”, a mai spus Estefan.

El a enumerat câteva dintre realizările din mandatul lui de manager la Opera Română din Cluj.

„În această perioadă, Opera Națională Română Cluj-Napoca a crescut constant: artistic, instituțional și ca vizibilitate publică. Am construit proiecte importante, am adus pe scenă artiști extraordinari, am dezvoltat parteneriate internaționale și am încercat, împreună cu întreaga echipă, să transformăm Opera într-o instituție modernă, vie și relevantă pentru comunitate”, a argumentat Florin Estefan.

Totodată, el a spus că, dincolo de contexte administrative sau funcții, la Opera Română din Cluj rămâne ceea ce a „construit” alături de colegii lui:

spectacolele

emoția

publicul

oamenii

încrederea într-un proiect cultural care a însemnat enorm pentru el

Estefan a mai precizat că a traversat o perioadă dificilă, marcată de atacuri constante și de o campanie de denigrare desfășurată timp de un an și jumătate, cu scopul evident de a afecta imaginea sa profesională și instituțională.

„Cu toate acestea, am continuat să lupt pentru interesele Operei: pentru formarea și păstrarea unor echipe profesioniste, pentru atragerea de colaboratori în compartimentele care aveau nevoie de sprijin, pentru investiții, pentru dotări, pentru renovare, pentru obținerea terenului de pe Valea Gârbăului - trei hectare intabulate pe numele Operei - pentru renovarea clădirii Atelierelor și pentru numeroase proceduri și proiecte începute cu gândul ca prin trecerea mea prin această instituție să rămână ceva concret și durabil peste timp”, a mai spus Estefan.

Florin Estefan a ținut să le mulțumească colegilor săi, colaboratorilor, publicului și tuturor care i-au trimis, în aceste zile, mesaje de susținere, încurajare și solidaritate, mesaje care au însemat foarte mult pentru acesta.

Florin Estefan rămâne la Opera Română Cluj

„Dincolo de orice moment dificil, merg înainte. Cu demnitate, cu încredere și cu aceeași convingere că arta, cultura și oamenii care le slujesc merită respect și susținere. Așa că, până la pronunțarea Instanței, pentru a ajuta la menținerea traiectoriei și stabilității instituției, am acceptat să rămân în continuare parte din echipă, asumându-mi rolul de Director artistic. Am fost cândva cel mai tânăr manager din istoria Operei Române clujene și managerul cu cel mai longeviv mandat, aniversând în acest an 11 ani în fruntea instituției. Dacă întreaga mea muncă și implicare au avut un rost, viitorul o va demonstra”, a conchis Florin Estefan.

După ce Florin Estefan și-a încheiat mandatul în funcția de manager la Opera Națională din Cluj-Napoca, interimar pe acest post a fost numit Bogdan Gheorghiu, fost ministru al culturii.

Vă reamintim că numeroase personalități ale vieții culturale clujene și-au exprimat public susținerea pentru Florin Estefan. Printre cei care au criticat modul în care fostul manager a fost îndepărtat de la conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca se numără și Tudor Giurgiu și Cristian Hordilă (TIFF), Andi Daiszler (Asociația Daisler, Strada Potaissa, LightsOn), Renate Roca.

Ieri, 29 mai 2026, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a cerut public Ministerului Culturii să prezinte de urgență raportul de evaluare în baza căruia Florin Estefan a pierdut funcția de manager al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

