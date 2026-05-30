Senat Junior, o zi specială pentru copii, de 1 Iunie. Vizite în biroul președintelui Senatului, unul dintre cele mai mari din lume.
Luni, 1 iunie, Senatul României își redeschide porțile pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului, alături de mii de copii și peste 50 de expozanți.Senatul României își redeschide porțile, de 1 iunie 2026, pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului | Foto: Senatul României
„Biroul președintelui Senatului României este unul dintre cele mai mari din lume. Aveți ocazia luni, 1 iunie, între orele 10 și 17, să veniți să-l vizitați și voi. Vă aștept cu drag!”, le-a transmis copiilor clujeanul Mircea Abrudean, președintele Senatului României.
Copiii vor putea vizita, și anul acesta, clădirea, atracțiile principale fiind sala de plen a Senatului și biroul președintelui Senatului, unul dintre cele mai mari din lume, deschis oficial vizitelor doar cu această ocazie.
Pe tot parcursul zilei, vor fi organizate activități distractive și educative:
- ateliere de creație și dezvoltare personală
- experiențe educaționale despre drepturile copiilor
- jocuri
- dansuri
- muzică live
- activități sportive
- tehnologie și tehnică militară de ultimă generație
- călătorii imaginare prin lume cu ajutorul ambasadelor participante
- exerciții și demonstrații de luptă și de auto-apărare
- momente speciale alături de ansambluri sportive și artistice
- demonstrații de dresaj
- posibilitatea să adoptați căței care își caută stăpânul
Copiii și părinții lor sunt așteptați între orele 10.00 și 17.00 la Senatul Copiilor, petrecerea copilăriei, a energiei și a bucuriei, alături de partenerii oficiali: UNICEF România, Organizația Salvați Copiii, World Vision România, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Primăria Municipiului București, Crucea Roșie, Monetăria Statului, Asociația Internațională a Femeilor, reprezentanțe diplomatice, precum și cluburi sportive și artistice.
Accesul este liber și se va face prin Calea 13 Septembrie nr. 1-3.
