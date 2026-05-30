Senat Junior, o zi specială pentru copii, de 1 Iunie. Vizite în biroul președintelui Senatului, unul dintre cele mai mari din lume.

Luni, 1 iunie, Senatul României își redeschide porțile pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului, alături de mii de copii și peste 50 de expozanți.

Senatul României își redeschide porțile, de 1 iunie 2026, pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului | Foto: Senatul României

„Biroul președintelui Senatului României este unul dintre cele mai mari din lume. Aveți ocazia luni, 1 iunie, între orele 10 și 17, să veniți să-l vizitați și voi. Vă aștept cu drag!”, le-a transmis copiilor clujeanul Mircea Abrudean, președintele Senatului României.

Copiii vor putea vizita, și anul acesta, clădirea, atracțiile principale fiind sala de plen a Senatului și biroul președintelui Senatului, unul dintre cele mai mari din lume, deschis oficial vizitelor doar cu această ocazie.

Pe tot parcursul zilei, vor fi organizate activități distractive și educative:

ateliere de creație și dezvoltare personală

experiențe educaționale despre drepturile copiilor

jocuri

dansuri

muzică live

activități sportive

tehnologie și tehnică militară de ultimă generație

călătorii imaginare prin lume cu ajutorul ambasadelor participante

exerciții și demonstrații de luptă și de auto-apărare

momente speciale alături de ansambluri sportive și artistice

demonstrații de dresaj

posibilitatea să adoptați căței care își caută stăpânul

Copiii și părinții lor sunt așteptați între orele 10.00 și 17.00 la Senatul Copiilor, petrecerea copilăriei, a energiei și a bucuriei, alături de partenerii oficiali: UNICEF România, Organizația Salvați Copiii, World Vision România, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Primăria Municipiului București, Crucea Roșie, Monetăria Statului, Asociația Internațională a Femeilor, reprezentanțe diplomatice, precum și cluburi sportive și artistice.

Accesul este liber și se va face prin Calea 13 Septembrie nr. 1-3.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News



CITEȘTE ȘI: