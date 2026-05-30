Două transferuri într-o zi pentru Universitatea Cluj. „Studenții” își întâresc defesiva cu un fundaș din Superliga României.

În interval de mai puțin de 24 de ore, Universitatea Cluj a făcut două transferuri. Prima a fost anunțată sosirea portarului Neofytos Michael, iar acum, „sepcile roșii” au anunțat că au bătut palma cu fundașul Florent Poulolo.

Fundașul Florent Poulolo, transferat la „U” Cluj, sâmbătă, 30 mai 2026 | Foto: FC Universitatea Cluj

„Echipa noastră continuă să-și consolideze lotul pentru următoarea stagiune și a ajuns la un acord cu fundașul central Florent Poulolo (29 de ani). Stopper-ul originar din Martinica vine din postura de jucător liber de contract, după ce în ultimele doi ani a fost turnul de control al apărării celor de la UTA Arad”, a anuntat Universitatea Cluj, sâmbătă, 30 mai 2026, într-un comunicat publicat pe site-ul clubului.

Din La Liga, în Superliga

Potrivit sursei citate, Florent Poulolo și-a început cariera de senior la formațiile din ligile inferioare din hexagon, AC Arles și Olympique d'Alès en Cévennes, ulterior a jucat la echipa secundă a celor de la Getafe.

A debutat pentru prima echipă a „albaștrilor”, în La Liga, în sezonul 2019-2020

După ce a trecut și pe la Mlada Boleslav, Florent Poulolo a ajuns la UTA Arad. Acolo, în sezonul 2024-2026, acesta a bifat 33 de prezențe și a contribuit cu un gol, aceeași cifră pe care a înregistrat-o și în sezonul recent încheiat, în 34 de partide.

„La nivel internațional, Florent Poulolo a debutat pentru Martinica în luna iunie a anului 2022, într-o partidă cu Costa Rica (0-2) din Liga Națiunilor CONCACAF, iar noul stopper al Universității, pe atunci jucător la Sigma Olomouc, a devenit treptat unul dintre oamenii de bază ai selecționatei din Caraibe, fiind integralist și în alte două jocuri din grupele competiției, ambele împotriva statului Panama”, se mai arată în comunicatul transmis de Universitatea Cluj.

CV Florent Poulolo

Nume: Florent Poulolo

Data nașterii: 2 ianuarie 1997

Poziție: fundaș central

Înălțime: 1,89 m

Cifre în prima ligă a Cehiei: 89M-trei goluri, o pasă decisivă

Cifre în Superligă: 63M-două goluri

26 de prezențe în liga a treia spaniolă

21 de apariții în echipa națională din Martinica

Echipe pentru care a evoluat până în prezent: AC Arles, Olympique d'Alès en Cévennes, Getafe CF B, Sigma Olomouc, Mlada Boleslav, SK Dynamo Ceske Budojevice, UTA Arad.

