Donald Trump: „Iranul să accepte că NU va avea arme nucleare”

Înainte de a lua o decizie finală în ceea ce privește un acord cu Iranul, președintele SUA, Donald Trump, a spus că una dintre condițiile unui eventual acord este ca Iran să accepte că nu va dezvolta arme nucleare.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, 29 mai 2026, în rețeaua sa Truth Social că începe o ședință în Situation Room, centrul de criză de la Casa Albă, pentru a lua o decizie finală privind acordul cu Iranul, transmite Reuters, potrivit Agerpres.ro.

El a precizat câteva puncte care trebuie să fie incluse într-o eventuală înțelegere:

Iranul să accepte că nu va dezvolta arme nucleare

Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă și deminată

uraniul înalt îmbogățit din Iran să fie recuperat și distrus de Statele Unite

americanii să ridice blocada asupra porturilor iraniene

„Nu se vor transfera bani până la noi ordine. Alte elemente de importanță mai mică au fost convenite. Voi avea acum o ședință în Situation Room pentru a lua o hotărâre definitivă”, a scris președintele SUA.

Iranul a cerut vineri Statelor Unite să renunțe la cerințele sale „excesive” în negocierile menite să pună capăt războiului. Reacție Teheranului a venit în timp ce președintele american Donald Trump anunța că se pregătește să ia „decizia finală” asupra unui proiect de acord cu Teheranul, transmite AFP, conform Agerpres.ro.

„Convenirea unui acord final depinde de schimbarea atitudinii părții americane”, a afirmat ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, într-o discuție telefonică cu omologul său din Oman, denunțând „cererile excesive, precum și pozițiile schimbătoare și contradictorii” ale SUA în aceste negocieri.

