Nicușor Dan, discuții cu Ilie Bolojan în contextul tensiunilor din Coaliție. Ultimatumul lui Grindeanu pentru premier: demisia până în 23 aprilie sau retragerea miniștrilor PSD din Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a mers la Cotroceni, miercuri, pentru discuții cu președintele Nicușor Dan în contextul presiunilor făcute de PSD în Coaliție. Partidul condus de Sorin Grindeanu cere demisia lui Bolojan și amenință cu retragerea miniștrilor din Guvern.

Discuții prelungite la Cotroceni între președinte și premier. Ultimatumul lui Grindeanu pentru Bolojan: demisia până în 23 aprilie sau retragerea miniștrilor PSD din Guvern

Premierul Ilie Bolojan a fost miercuri la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Nicușor Dan.

Consultările vin în contextul referendumului intern al PSD, programat pentru 20 aprilie, care vizează rămânerea la guvernare și retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Discuțiile dintre premier și președinte au durat aproximativ două ore, potrivit surselor Digi24.

Șeful statului a dorit să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

Astfel, consultările vor continua atât cu liderul PSD, Sorin Grindeanu cât și cu liderul USR, Dominic Fritz.

PSD organizează pe 20 aprilie o consultare în partid pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare.

La începutul lunii aprilie, șeful statului anunța că va media între partidele aflate la guvernare.

„Avem o conjunctură parlamentară” care obligă cele patru partide să conlucreze, a explicat președintele României. „Eu voi media, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe”, a precizat atunci Nicușor Dan.

Ultimatumul lui Grindeanu pentru premier: demisia până în 23 aprilie sau retragerea miniștrilor PSD din Guvern.

PSD organizează luni, 20 aprilie, votul pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Astfel, întrebarea adresată liderilor partidului va fi, cel mai probabil, dacă sunt de acord sau nu cu continuarea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan în funcția de premier.

Liderii PSD și-au pregătit strategia pentru ieșirea de la guvernare: premierul Ilie Bolojan urmează să fie informat că, dacă nu demisionează din funcția de prim-ministru până în 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune demisiile iar partidul va pleca de la guvernare, potrivit surselor Antena3CNN.

Referendumul intern al PSD, programat pentru luni, 20 aprilie, este prezentat drept o „consultare”, dar rezultatul este deja cunoscut, având în vedere starea de spirit în interiorul partidului.

Rezultatele votului intern din PSD vor fi anunțate luni seara, împreună cu ultimatumul adresat lui Ilie Bolojan, menționează sursa citată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: