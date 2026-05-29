Ministrul demisionar al Culturii, Demeter Andras: „Continui mandatul până la publicarea decretului de eliberare din funcție”

Ministrul demisionar al Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunțat, vineri, 29 mai 2026, că, până la publicarea decretului privind eliberarea din funcție, își exercită mandatul „cu aceeași determinare”.

A demisionat din funcția de ministrul al Culturii, dar încă își exercită mandatul

„Luni, 25 mai, la ora 17.00, am pus la dispoziția premierului demisia mea. În așteptarea deciziei sale și a parcurgerii procedurilor administrative privind cererea de eliberare din funcție, (inclusiv) jurământul depus mă obligă să mă achit de toate obligațiile legale. Într-adevăr, este neobișnuită demisionarea dintr-un guvern demis. Și mai neobișnuită este situația în care preluarea portofoliului astfel vacantat este posibil exclusiv prin redistribuire, în condițiile în care algoritmul aprobat de Parlament este foarte restrictiv. (Cu atât devine mai iminentă nevoia mandatării unui nou executiv.) Între timp viața curge. Instituțiile trebuie să funcționeze. Așteptările sunt aceleași. Independent de blocajul politic sau de înlocuirea unui ministru, succesiunea evenimentelor planificate nu poate fi periclitată. Neavând de ales, până la publicarea decretului privind eliberarea, îmi execut mandatul cu aceeași determinare”, a transmis Demeter Andras Istvan, vineri, într-o postare pe Facbook.

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, și-a anunțat luni demisia din funcție, după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio care îi este atribuită și în care folosește un limbaj vulgar, convorbirea fiind din anul 2012, referitoare la achiziția Radio Chișinău.

Inițial, Demeter Andras Istvan a caracterizat drept ''surprinzătoare'' afirmațiile făcute în acea înregistrare.

„Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut. Mi s-au atribuit niște afirmații de o gravitate care sunt contrazise de actele și faptele mele, realizările mele de pe scena publică din 1993 încoace. Mi se atribuie o conduită care nu mă caracterizează. Nu-mi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu-mi amintesc să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu îl interesează interesul național”, a reacționat Demeter la publicarea înregistrării într-o declarație video transmisă de Ministerul Culturii.

Ulterior, ministrul a sugerat posibilitatea ca înregistrarea să fie editată și a anunțat că se va adresa justiției.

