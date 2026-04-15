AUR scade în sondaje, dar rămâne pe primul loc în intenția de vot

Un sondaj realizat de INSCOP Research arată că AUR rămâne pe primul loc în preferințele alegătorilor pentru alegerile parlamentare, însă înregistrează o scădere de patru procente față de începutul anului 2026.

AUR conduce în intenția de vot. Care e situația partidelor din Coaliție?

Datele indică faptul că partidul condus de George Simion ajunge la 37% din intențiile de vot, în timp ce principalele partide rivale – PSD, PNL și USR – înregistrează ușoare creșteri.

Diferențe între intenția de vot și mobilizarea electoratului

Sondajul scoate în evidență și un fenomen tot mai vizibil: diferența dintre cei care declară că ar vota un partid și cei care spun că vor merge sigur la vot. Astfel, mobilizarea electoratului devine un factor decisiv în stabilirea rezultatelor finale.

De exemplu, PSD are o diferență semnificativă între intenția declarată de vot și procentul votanților mobilizați, în timp ce AUR, PNL și USR beneficiază de un electorat mai activ în acest moment.

Clasamentul partidelor

Potrivit datelor, după AUR, clasamentul este completat de PSD cu aproximativ 20%, PNL cu 15,5% și USR cu 12,7%. UDMR se situează la puțin peste 4%, în timp ce celelalte formațiuni politice rămân sub pragul de 5%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: "AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidențiale din mai 2025 (37%), pierzând față de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale. În același timp, se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu față de alte măsurători, și anume creșterea semnificativă a diferențelor între intenția de vot a respondenților care aleg un partid, respectiv a respondenților care aleg un partid și declară că ar veni sigur la vot (votanții mobilizați). De exemplu, în cazul PSD este o diferență de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) și votanții mobilizați ai PSD (16,6%). Spre comparație, PNL, USR și AUR au alegători mai mobilizați, în timp ce PSD și UDMR au alegători mai puțin mobilizați în acest moment."

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.3% din total eșantion).

• AUR: 37% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în martie 2026, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

• PSD: 20.1% cu PSD (față de 19.2% în martie 2026, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

• PNL: 15.5% cu PNL (față de 14.5% în martie 2026, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

• USR: 12.7% cu USR (față de 11.4% în martie 2026, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

• UDMR: pentru UDMR ar vota 4.3% din alegători (față de 4% în martie 2026, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

• POT: pentru POT ar vota 3.6% dintre alegători (față de 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

• SOS România: pentru SOS Romania – 2.8% (față de 3.3% în martie 2026, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

• SENS: pentru SENS – 2.4% (față de 3.6% în martie 2026, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

• Independent: 1% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 1.4% în martie 2026, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

• Alt partid: 0.7% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în martie 2026, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

Participarea la vot, cheia rezultatului final

Cercetarea mai arată că peste 64% dintre respondenți afirmă că vor merge sigur la vot, însă există și un segment important de populație indecis sau nehotărât, ceea ce poate influența semnificativ rezultatul final. Sondajul a fost realizat în perioada 1–7 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, prin interviuri telefonice, având o marjă de eroare de ±3%.

