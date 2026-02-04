Anunț licitație închiriere spațiu

ANUNȚ

Privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a spațiului în suprafață de 70,8 mp, cu destinația spațiu comercial, situat în incinta Complexului Poieni, din localitatea Poieni, jud. Cluj

Informații generale privind autoritatea contractantă:

Comuna Poieni cu sediul în localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, jud. Cluj, cod poștal 407470, tel. 0264-255010, fax 0264-255099, email – primar@primariapoieni.ro, CUI 5979229

Informații generale privind obiectul închirierii:

Spațiu în suprafață de 70,8 mp, cu destinația spațiu comercial, situat în cadrul Complexului Poieni, din localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, jud. Cluj, nr. cadastral 50066, înscris în cartea funciară nr. 50066, spațiu care aparține domeniului privat al Comunei Poieni.

Informații privind caietul de sarcini – se regăsesc în documentația de atribuire. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire – prin solicitare scrisă depusă la sediul instituției. Documentația și adresa compartimentului din cadrul instituției de la care se poate depune obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment: Secretariatul Comunei Poieni, localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, județul Cluj. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar (contravaloarea caietului de sarcini) este de 100 de lei și se achită la casieria Primăriei Poieni. Data limită pentru solicitare de clarificări este: 16.02.2026, ora 12:00 Informații privind ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor este: 25.02.2026, ora 12:00 Ofertele vor fi deschise în data de 26.02.2026, ora 10:00 la sediul primăriei Poieni. Oferta se va depune într-un singur exemplar original. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.02.2026, ora 10.00

Primar,

Morariu Adrian Daniel