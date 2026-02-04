22 de autobuze electrice noi la Cluj. Au costat 90 mil. lei. Director CTP, Liviu Neag: „Sunt în teste și urmează să intre în circulație.”

Compania de Transport Public (CTP) Cluj își mărește flota cu 22 de autobuze electrice noi Solaris Urbino 18

22 de autobuze electrice noi urmează să intre în circulație pe străzile din Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Pe străzile din Cluj urmează să circule 22 de autobuze electrice noi Solaris Urbino 18. Ele sunt deja în depoul CTP.

Informația a fost confirmată, miercuri, 4 februarie 2026, pentru monitorulcj.ro de Liviu Neag, directorul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj.

Director CTP Cluj, Liviu Neag: În martie, cele 22 de autobuze întră în circulație

„La ora actuală, toate cele 22 de autobuze electrice articulate Urbino de 18 metri lungime sunt sosite la Cluj. Acum se fac probele pentru recepție. Autobuzele au venit recent, la final de 2025, început de 2026, zilele care au trecut”, a declarat Liviu Neag pentru monitorulcj.ro.

Potrivit acestuia, din cele 22 de autobuze, 5 dintre ele au trecut prin probe.

„După finalizarea probelor, care vor dura aproximativ o lună de zile vom face și recepția finală și vor intra în circulație. Undeva în partea a doua a lunii martie vom încerca să intrăm cu ele în circulație, după ce vom face recepția cantitativă și calitativă, ulterior ele urmează să fie concesionate către CTP prin hotărâre de Consiliu local (la Primăria Cluj-Napoca - n. red.). După aceea putem să lucrăm cu ele când le preluăm în administrare”, ne-a mai spus Liviu Neag.

El a spus că CTP va reveni cu o comunicare oficială în legătură cu liniile pe care vor intra cele 22 de autobuze.

Autobuze electrice de peste 90 mil. lei la Cluj

Un autobuz de acest tip a costat aproximativ 3.509.000 milioane de lei (fără TVA)/bucată, adică mai mult de 90 de milioane de lei (TVA inclus) pentru toate cele 22 de autobuze.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (stânga) și directorul Companiei de Transport Public (CTP), Liviu Neag (dreapta), într-un mijloc de transport în comun | Foto: arhivă monitorulcj.ro

Cele 22 de autobuze electrice au fost anunțate, în vara anului trecut, de către primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„O veste bună, dragi clujeni! Am semnat contractul pentru achiziția a încă 22 de autobuze electrice, articulate de 18 metri lungime, care vor veni pe străzile Clujului la sfârșitul anului acesta și la începutul anului viitor, lucru care ne va permite să realizăm bandă dedicată de transport public între Cluj și Florești și să scădem nivelul de noxe din oraș, nivelul de poluare. Cu alte cuvinte, facem pași tot mai direcți pentru a ajunge la un transport public total, verde, nepoluant în orașul nostru. Nu ne oprim, continuăm investiția în transportul public de calitate în Cluj-Napoca”, a transmis primarul Emil Boc, la jumătatea lunii iunie 2025.

Directorul Companiei de Transport Public ne-a mai spus că CTP are acum aproximativ 88 de autobuze electrice, inclusiv cele 22 de autobuze proaspăt sosite.

Încă 9 autobuze electrice noi în Cluj

Acesta ne-a mai precizat că flota CTP va fi extinsă cu încă 9 autobuze.

„Acum este o procedură pentru achiziția a încă 9 autobuze articulate, toate electrice. Vom anunța de la cine când va fi finalizată procedura. Acestă procedură o face Primăria Cluj-Napoca, împreună cu CTP și cu UTCN”, a mai explicat Liviu Neag.

