Clujenii, tot mai atrași de carte. Numărul vizitelor la Biblioteca „Octavian Goga” a crescut cu aproape 30%. Tinerii citesc cel mai mult.

Numărul vizitelor la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a crescut cu aproximativ 30% anul trecut.

Tinerii clujeni frecventează cel main des Biblioteca Județeană „Octavian Goga” | Foto: Consiliul Județean Cluj

85% din publicul Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj sunt persoane cu vârsta până în 40 de ani.

Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a înregistrat în anul 2025 o creștere cu 27% a numărului total de vizite la bibliotecă, acesta a ajuns la 752.118 vizite, din care nu mai puțin de 319.429 au fost vizite directe la bibliotecă. La fel de relevant este faptul că în anul 2025 numărul de activități organizate a ajuns la 3.297, la acestea participând nu mai puțin de 56.868 de persoane.

La fel ca în fiecare an, și în 2025, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a derulat o serie de activități și proiecte destinate tuturor categoriilor de vârstă și și-a afirmat rolul de instituție educațională, culturală și comunitară implicată activ în dezvoltarea durabilă a societății.

„Mă bucur să constat faptul că biblioteca județeană este un centru cultural și educațional unde lectura se îmbină cu tehnologia, iar cartea se completează cu ateliere, cluburi de lectură și evenimente culturale. În anul 2025 vorbim despre circa 57.000 de persoane, majoritatea tineri, care s-au bucurat de peste 3.000 de activități organizate de către biblioteca noastră județeană", a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat a forului județean.

Organizate atât în cadrul secțiilor de la sediul central, cât și la filialele de cartier, printre proiectele tradiționale s-au numărat: Concursul Național de Lectură „Bătălia Cărților” – concurs inițiat de Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, ajuns la cea de-a XII-a ediție, care are ca scop cultivarea gustului pentru lectură, dezvoltarea gândirii creative și critice și realizarea de conexiuni între iubitorii de carte și Festivalul Cărții pentru Copii – cea de-a VI-a ediție a festivalului a cuprins 18 activități, cu 988 de participanți, care au atras un număr de 450 de vizitatori.

Noutatea celei de-a VI-a ediții a fost programul „Redă o nouă viață cărților tale!”, care i-a invitat pe vizitatori să se implice într-un schimb sau o donație de cărți: prin implicarea a 300 de cititori, cărțile au ajuns în locul potrivit și au completat colecții personale sau colecțiile publice ale altor biblioteci din județ.

Mai multe cărți la Cluj

Totodată, achiziția de carte a fost mai mare comparativ cu anul anterior - în 2025 au fost achiziționate 11.863 de documente și au intrat în biblioteca digitală 109 documente electronice, în total, fiind achiziționate 11.972 de documente, față de anul 2024 când au fost achiziționate 10.146 documente și au intrat în biblioteca digitală 261 documente electronice.

În ceea ce privește numărul de utilizatori activi, în anul 2025, acesta a fost de 34.107, aceștia au venit la bibliotecă cu o frecvență de 9,5 vizite/an și au consultat circa 13,5 documente/utilizator activ/an.

În ceea ce privește publicul bibliotecii, acesta este unul preponderent tânăr, circa 85% dintre utilizatori au o vârstă de până în 40 de ani.

Și în anul 2025, Biblioteca Județeană „Octavian Goga" Cluj a organizat la secțiile din sediul central și la filialele de cartier, programe de promovare a lecturii menite să stimuleze interesul pentru carte și lectură în rândul tuturor categoriilor de public. Activitățile au vizat în special copiii și tinerii, dar și publicul adult, prin organizarea de ateliere de lectură, cluburi de lectură, întâlniri cu scriitori, expoziții tematice și lecturi publice, precum:

Ora poveștilor în limbile română, maghiară și engleză, Clubul lecturii de vacanță, programul estival de lectură „E vremea cititului”, Concursul Național de lectură „Bătălia Cărților”, Concursul de desene „Eroii Cărților Citite”, Seasons Stories, Să citim împreună cu Dana cu povești, Traista cu povești ilustrate - atelier de lectură cu Ale de la Clujul Copiilor (activități pentru copii:); AgoraTeen - Club de lectură, Concursul Național de Lectură „Bătălia Cărților”; (activități pentru adolescenți și tineri), atelier de biblioterapie, „Cafeneaua Babel” - Club de lectură bilingvă, clubul seniorilor, „Bătălia Cărților" club de lectură pentru adulți, în limbile română și maghiară (activități pentru adulți și seniori), precum și ateliere pentru întreaga familie: „Cu bebe la bibliotecă” în limbile română și maghiară, „Citesc o carte împreună cu copilul meu”, Festivalul Cărții pentru Copii.

Pe lângă activitățile de educație permanentă derulate, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, a organizat pe parcursul anului 2025 și activități de învățare pentru toate vârstele, astfel: pentru copii cu vârsta până la 14 ani, ateliere de imprimare 3D, robotică și programare, scriere creativă, educație financiară, învățare a limbii engleze, Clubul Grădinarilor Urbani, C+ARTE. Club de dezvoltare personală prin artă, Cenaclul literar „Traian Brad", Club de conversație în limba română pentru copiii de etnie maghiară etc; pentru adolescenți și tineri - cursurile „Securitatea cibernetică și provocările tehnologiei informației", „Libertatea de exprimare în lumea virtuală", „Provoacă viitorul: fii antreprenor!", eGraphic Club, Descoperă cultura asiatică, „Ajutor la teme" etc; pentru adulți și seniori - cluburi de învățare a limbilor străine, consiliere în parenting, club de pictură, scriere terapeutică, nutriție și stare de bine la vârsta senioratului, utilizarea telefonului mobil și a unor servicii online pentru seniori etc.

