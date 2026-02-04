Trei moțiuni dintr-un șut împotriva Guvernului Bolojan. Când va fi votul?

Guvernul Bolojan va trece printr-un nou test al încrederii în Parlamentul României.

Au fost depuse trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan |Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Cele trei moțiuni simple inițiate de AUR și PACE - Întâi România, anunțate încă din vacanța parlamentară, au fost depuse, miercuri, în plenul Senatului și urmează să fie dezbătute și votate luni de la ora 16.00.

Prima moțiune simplă, prin care este criticat modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur, a fost depusă în plen de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Moțiunea semnată de 47 de senatori ai Opoziției se intitulează „Acordul UE- Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, potrivit Agerpres.ro.

A doua moțiune simplă, semnată de 41 de senatori, depusă, în plen, de liderul grupului PACE - Întâi România, Dorin Petrea, este intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

A treia moțiune simplă împotriva ministrului interimar al Educației, premierul Ilie Bolojan, este semnată tot de 41 de senatori și a fost depusă de senatorul PACE - Întâi România, Ninel Peia. Moțiunea este intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”.

