„U” Cluj câștigă cu FC Argeș, scor 3-1, și se apropie la patru puncte de titlu!

Universitatea Cluj a câștigat meciul contra celor de la FC Argeș, scor 3-1, în etapa cu numărul #25 din Superligă.

Miguel Silva s-a accidentat în acest meci / Foto: monitorulcj.ro

Cu doar cinci etape înainte de finalul sezonului regulat, „studenții” sunt tot mai aproape de a bifa a doua prezență consecutivă în play-off-ul Superligii.

Ardelenii au câștigat din nou, scor 3-1 în fața nou-promovatei FC Argeș, și urcă până pe locul 4, la patru puncte peste UTA Arad, echipa de pe locul 7, și la patru în spatele liderului Craiova.

Issouf Macalou a deschis scorul în minutul 12, apoi a fost autorul unei ratări incredibile. Aflat la debut, sârbul Stanojev a majorat diferența în minutul 64 cu un șut pe lângă portar.

Sierra (66) a punctat pentru oaspeți și a redus din diferență, însă tabela a închis-o tot Macalou, care s-a revanșat pentru ratare și a stabilit scorul final.

Miguel Silva, accidentare HORROR

Fundaşul Miguel Silva (28 de ani, FOTO) a fost protagonistul unui moment nefericit. În minutul 55, la scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, jucătorul portughez a avut un duel pentru minge cu Dorinel Oancea.

În urma contactului, fundaşul stânga al ardelenilor s-a accidentat şi nu a mai putut continua partida, fiind schimbat cu Alexandru Chipciu.

Din primele informaţii, accidentarea lui Silva pare a fi una serioasă. Cel mai rău scenariu ar fi fractură, însă există şanse şi să scape doar cu entorsă.

