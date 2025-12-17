Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Deciziile publice cer asumare, nu pasarea responsabilității”.

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) crede că este nevoie de asumare și curaj pentru a restabili încrederea oamenilor în instituțiile statului.

Deputatul Remus Lăpușan a declarat în Parlamentul României că România traversează o perioadă dificilă, marcată de probleme grave care afectează direct viața oamenilor și încrederea în instituțiile statului. În astfel de momente, spune deputatul, este nevoie de responsabilitate, nu de explicații întârziate sau de pasarea vinei.

Acesta a atras atenția asupra situației în care peste 100.000 de români au rămas fără apă, printre ei se numără persoane în vârstă, bolnavi, spitale și unități economice. Remus Lăpușan consideră că este inadmisibil ca, în anul 2025, un eșec administrativ să pună în pericol sănătatea publică și activitatea economică a unor comunități întregi. Greșelile trebuie recunoscute și asumate, iar soluțiile trebuie aplicate rapid.

Totodată, deputatul a vorbit despre tensiunile apărute în societate în urma unor investigații jurnalistice care privesc funcționarea justiției. Acesta a subliniat că orice suspiciune legată de respectarea legii trebuie analizată cu seriozitate. Faptul că mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere adevăr și corectitudine este un semnal clar că societatea vrea transparență și respectarea regulilor.

Parlamentarul clujean a precizat că nimeni nu este mai presus de lege și că instituțiile statului trebuie să răspundă clar și responsabil atunci când apar astfel de situații. Democrația înseamnă reguli respectate și decizii asumate, iar controlul între instituții trebuie să se facă în interesul cetățenilor.

Acesta a făcut referire la votul exprimat în cadrul moțiunii simple împotriva ministrului mediului, deputatul a spus că acesta a fost un gest de responsabilitate față de oameni. Atunci când performanța administrativă lipsește, reacția politică este firească. Scopul nu este protejarea unor funcții, ci apărarea interesului public.

În final, deputatul Remus Lăpușan a transmis că aceste crize nu au culoare politică și că este nevoie de asumare și curaj pentru a restabili încrederea oamenilor în instituțiile statului. România are nevoie de soluții clare, decizii ferme și respect față de cetățeni.

