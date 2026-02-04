Ar putea fi reduse taxele și impozitele locale cu 50%. Kelemen Hunor: „Nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că taxele și impozitele locale ar putea fi reduse cu 50%.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seara, 3 februarie 2026, că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei privind majorările de taxe și impozite locale, prin reducerea acestora cu 50%, și argumentat că „nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”.

„Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10% și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost «ultima picătură» cu aceste taxe mărite. Și noi am cerut în felul următor, între limita inferioară și limita superioară, fiindcă sunt două praguri stabilite de Guvern, primarii să aibă posibilitatea până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie să introduci veniturile din taxe și impozite, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%. Cei care sunt la cota minimă n-au unde să coboare”, a declarat liderul UDMR, la postul Digi 24, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, este vorba în primul rând de mașini, fiindcă au fost eliminate anumite facilități pentru mașinile hibrid, și de clădirile pentru care creșterea a fost mult mai mare decât cea preconizată.

Kelemen Hunor: „Nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”

„Și eu cred că, în momentul în care îți dai seama că există o nemulțumire, limita de suportabilitate a fost depășită, un guvern poate să se întoarcă la o decizie, nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate, de înțelepciune, fiindcă nu poți să guvernezi împotriva oamenilor. O să scadă un pic veniturile la autoritățile locale, nu este afectat bugetul național și, din acest punct de vedere, eu cred că în acest moment este o soluție corectă. Așa cum săptămâna trecută Guvernul a făcut o modificare pentru locuitorii din Delta Dunării și din Munții Apuseni, poate să spună acest lucru și pentru toate UAT-urile, acolo unde există posibilitatea de a mai reduce aceste taxe. Oricum, taxele vor fi mai mari decât erau anul trecut, fiindcă plafonul de jos e mai mare decât acum un an. Deci e o chestiune rațională. Nimeni, niciodată, niciun om, niciun guvern nu are capacitatea de a lua doar decizii bune, corecte și când greșești sau când vezi că nu merge, atunci trebuie să ai această capacitate să te întorci și să reglezi”, a argumentat Kelemen Hunor.

El s-a referit, totodată, și la situația eliminării de către Guvern a scutirilor de impozite locale pentru persoanele cu dizabilități, și a arătat că trebuie să se revină asupra acestei măsuri și să se dea posibilitatea administrațiilor locale să le reducă aceste impozite.

„Trebuie să dai posibilitatea de a reduce impozitele, fiindcă ei iarăși au fost scutiți foarte mult timp și pentru o singură casă, pentru o singură mașină, chiar trebuie să dai posibilitatea de a reduce impozitul, fiindcă am văzut la protestele din Miercurea Ciuc, am văzut la protestele din câteva orașe oameni revoltați pe bune, cu cărucior, cu toate problemele lor. Și, de aceea, eu cred că în acest moment singura soluție corectă este să vină Guvernul cu o reglementare nouă și, în limitele stabilite, nu poți să cobori sub plafonul minim, dar până acolo, da, dacă este cazul. Și veniturile autorităților locale, oricum, vor fi mai mari”, a subliniat președintele UDMR.

Întrebat dacă i-a spus acest lucru premierului Ilie Bolojan, el a răspuns că i-a explicat în cursul dimineții de marți.

„Da. A cerut un răgaz de gândire de analiză (premierul - n.r.), fiindcă așa e și normal să facă o analiză cu cei de la Finanțe. Cei de la Finanțe au făcut și propunerea acum foarte mult timp, anul trecut, ei au toate schemele în față. Noi astăzi dimineața am explicat premierului de ce ar trebui să revenim și sigur vor fi discuții și în zilele următoare. (...) Deci e timp. Dacă faci o ordonanță de urgență, așa cum a făcut săptămâna trecută, în această săptămână (...) autoritățile locale au posibilitatea de a lua o decizie - că trebuie o hotărâre a consiliului local, acolo unde e cazul. (...) Sigur, e de discutat, dar sper că acceptă premierul argumentele noastre, fiindcă sunt argumente de bun simț, argumente care vin dinspre societate către Guvern. Și da, toate fronturile în acest moment sunt deschise, mai trebuie să și închizi pe aici, pe acolo. (...) Deci toate categoriile sociale în acest moment sunt nemulțumite', a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Au fost creșteri foarte mari din cauza unor decizii nechibzuite

El a adăugat că „această necesitate de a reduce deficitul bugetar' a dus „și la decizii nechibzuite”.

„Poate că n-au fost făcute toate calculele, n-a fost timp, a apărut între Crăciun și Anul Nou, era presiunea pe primării să vină cu deciziile pe la sfârșitul anului și nu a existat o dezbatere. Eu eram convins că maxim cu 70% vor fi aceste creșteri și de foarte multe ori au fost creșteri peste 100, 150, 200, 250 de ori. Și acest lucru trebuie văzut, fiindcă au fost eliminate o grămadă de scutiri sau reduceri de taxe pentru anumite categorii sociale sau pentru anumite clădiri, sau pentru anume tipuri de mașini”, a spus Kelemen Hunor.



Liderul UDMR a menționat că au dreptate cei care protestează în stradă, făcând referire la protestele de la Miercurea Ciuc.



„Oamenii au dreptate. Dacă oamenii simt că guvernarea nu este dreaptă, nu este justă, atunci se revoltă. Și acest lucru trebuie să înțelegem noi, și cei care sunt în Executiv, și cei care susțin Executivul - că nu se poate guverna împotriva voinței oamenilor. Avem o presiune privind deficitul bugetar, dar există și o societate, există și cetățeni, există sărăcie. Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult anul trecut și există oameni care, în acest moment, sigur că au probleme foarte, foarte serioase când trebuie să împartă banii în luna respectivă. De aceea eu cred că nu este semn de slăbiciune, ci semn de înțelepciune și de maturitate din partea Guvernului dacă corectează în acest moment', a arătat Kelemen Hunor.

UDMR a anunțat, marți, că inițiază în mod oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să poată reduce taxele, până la adoptarea bugetelor, în limitele prevăzute de lege, și să reintroducă facilitățile fiscale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: