Deputatul Remus Lăpușan: „Parteneriatul Hidroelectrica–EDF, un pas important pentru proiectul Tarnița-Lăpuștești”

Asocierea dintre Hidroelectrica și compania franceză EDF pentru proiectul Tarnița-Lăpuștești creează premisele necesare pentru ca hidrocentrala cu acumulare prin pompaj din Cluj să intre într-o etapă concretă de acțiune, transmite Remus Lăpușan. „Este un semnal pozitiv și necesar pentru sistemul energetic național”, spune deputatul clujean.

Marți, acționarii Hidroelectrica au adoptat înființarea unui join-venture cu gigantul energetic francez EdF pentru dezvoltarea hidrocentralei cu pompaj Tarnița-Lăpuștești.

„Mă bucur că, după multe discuții și etape parcurse de-a lungul timpului, Adunarea Generală a Acționarilor Hidroelectrica a aprobat asocierea cu compania franceză EDF Power Solutions International, un pas important pentru deblocarea și avansarea proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești”, transmite Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj.

Parlamentarul social-democrat arată că, după mai bine de 20 de ani de la primele discuții serioase despre acest obiectiv strategic, această decizie creează premisele necesare pentru ca proiectul Tarnița-Lăpuștești să intre, în sfârșit, într-o etapă de acțiuni concrete și asumate instituțional.

„Vorbim despre o investiție complexă, cu un istoric îndelungat, care a cunoscut numeroase blocaje și reluări de proceduri, tocmai din cauza dimensiunii și importanței sale”, spune parlamentarul Remus Lăpușan în mesajul său.

Proiect esențial pentru securitatea energetică a României

Aprobarea asocierii dintre Hidroelectrica și EDF, în cote egale, reprezintă „un semnal pozitiv și necesar pentru sistemul energetic național”, adaugă deputatul clujean.

Un astfel de proiect poate contribui la stabilitatea rețelei, la echilibrarea producției de energie și pe termen mediu și lung, la crearea condițiilor pentru prețuri mai bune la energie pentru consumatori. În același timp, realizarea investiției ar putea genera locuri de muncă, atât în faza de construcție, cât și ulterior, prin activitățile de operare și mentenanță.

„Importanța proiectului Tarnița-Lăpuștești nu se rezumă doar la componenta economică. O astfel de capacitate de stocare a energiei, definită ca o baterie naturală pentru sistem, este esențială pentru integrarea surselor regenerabile și pentru creșterea siguranței energetice a României, mai ales într-un context regional și european marcat de provocări majore în domeniul energiei”, spune Remus Lăpușan.

Decizia de asociere nu înseamnă că proiectul este finalizat, semnalează parlamentarul social-democrat clujean, astfel că pașii următori trebuie să fie făcuți temeinic, astfel încât investiția să fie una solidă și durabilă.

„Urmează etape administrative, tehnice și financiare care trebuie parcurse cu seriozitate, transparență și respectarea tuturor procedurilor legale.

Sper ca acest moment să marcheze începutul unei perioade de lucru concret și responsabil și ca proiectul Tarnița-Lăpuștești să intre, în cele din urmă, în linie dreaptă. Este o investiție de care România are nevoie și care merită tratată cu răbdare, profesionalism și consecvență”, notează deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj) în mesajul citat.

Hidrocentrala de pe Tarnița, proiect de impact pentru Cluj

Parteneriatul dintre cel mai mare producător de energie din România și gigantul energetic francez va însemna o societate mixtă deținută 50% – 50% de către Hidroelectrica și EDF, inițiativă ce va permite lansarea lucrărilor la hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești.

Proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti este situat la 30 de kilometri de Cluj-Napoca, pe Someş. A fost gândit iniţial în 1979, şi presupune o hidrocentrală de 1.000 MW cu pompe.

Construcția centralei a fost estimată inițial la 1 miliard de euro, însă costurile pot depăși această sumă.

În prezent, România are o putere instalată în baterii de stocare a energiei de 494 MW (913 MWh), după instalarea celei mai mari baterii, în județul Cluj. Separat, Hidroelectrica mai are în portofoliu, pe Olt, cinci hidrocentrale care pot funcționa în sistem reversibil, turbină-pompă, care au o capacitate totală de 200 MW.

