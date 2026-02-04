6 mil. euro pentru transformarea fostei Garnizoane din Cluj în spațiu cultural. Vezi când va fi gata.

Transformarea fostei Garnizoane din Cluj în spațiu cultural este aproape de finalizare. Lucrările au costat aproximativ 6 milioane de euro.

Fosta Garnizoană din Cluj-Napoca devine spațiu cultural | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Pavilionul B al fostei Garnizoane din Cluj-Napoca va deveni un spațiu pentru activități culturale.





Un nou spațiu cultural în Cluj-Napoca

Un nou spațiu dedicat culturii prinde formă în Cluj-Napoca. Pavilionul B al fostei Garnizoane, situat pe bulevardul 21 Decembrie 1989, se află în plin proces de transformare într-un spațiu destinat activităților culturale și comunitare.

„Am reconfigurat acest spațiu și punem la dispoziția ecosistemului cultural peste 2.000 de metri pătrați pentru activități culturale, expoziții și diverse activități legate în sens larg de dimensiune culturală a Clujului. Facem asta pentru că investiția în cultură este una sănătoasă în viitorul comunității noastre, cea mai sigură într-un viitor democratic și pașnic”, a transmis Emil Boc, într-un clip video publicat, miercuri, 4 februarie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Transformare de 6 milioane de euro

Potrivit edilului, transformarea Garnizoanei în spațiu cultural costă aproape 6 milioane de euro

Stadiul lucrărilor este de aproximativ 90%, iar termenul de finalizare este 7 aprilie 2026.

„După acel moment vom intra în procedura de recepție, astfel încât, anul acesta să redăm acest spațiu atât de important pentru activități culturale”, a mai precizat Emil Boc.

Conform primarului, în prezent se execută, la fosta Garnizoană de pe Bulevardul 21 decembrie 1989 se lucrări de finisare și amenajare a spațiilor interioare, care includ

placări

montarea structurii metalice a scării principale

realizarea tavanelor suspendate și a pardoselilor

instalarea sistemului de ventilație

montarea ușilor metalice, a compartimentărilor din sticlă și a mobilierului

Investiția în cultură face parte din ADN-ul Clujului

Intervențiile au fost realizate etapizat. S-a pornit de la consolidarea structurii și restaurarea elementelor arhitecturale, până la amenajările interioare, toate cu respectarea statutului de monument istoric al clădirii.

„Continuăm investiția în cultură, întrucât face parte din ADN-ul orașului și investim în viitorul democratic al comunității noastre”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: