Profesorii clujeni, protest în fața Guvernului: Cer anularea măsurilor de austeritate din Educație

Câteva mii de profesori, inclusiv din județul Cluj, au protestat, miercuri, în Piața Victoriei din București împotriva tăierilor din Educație aplicate de Guvernul Bolojan. Sindicaliștii spun că dacă guvernanții nu vor fi receptivi la solicitări, atunci învățământul riscă să fie paralizat de o grevă generală.

Profesorii clujeni, protest în fața Guvernului: Cer anularea măsurilor de austeritate din Educație|Foto: monitorulcj.ro

Membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater” protestează miercuri, în fața Palatului Victoria, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice.

„Căutăm ministru. Oferim: salarii tăiate şi haos legislativ”, „Şcoală săracă - Ţară needucată”, „Guvern fără soluţii, ascuns după demisii” și „Educaţia este prioritate naţională la tăieri” – sunt câteva dintre mesajele scandate de profesori.

Și profesorii clujeni, membri ai Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (FSLI), au cerut la protestul din Piața Victoriei eliminarea prevederilor promovate de Guvern ce afectează direct activitatea didactică.

„Nu suntem de acord cu măsurile pentru diminuarea deficitului bugetar, care au fost adoptate în învățământ”, a transmis Lucia Cojocaru, liderul Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean. Măsurile aplicate de Guvern influențează salarizarea și statutul profesorilor, arată sindicaliștii din învățământ.

„Guvernul continuă să ignore realitatea din şcoli. (...) Suntem din nou în Piaţa Victoriei pentru a spune stop «reformelor» care ne taie din drepturi şi din demnitate! De ce ieşim în stradă? Pentru că «economiile» lor înseamnă sacrificiul nostru. Nu Legii 141/2025!”, au transmis sindicaliştii într-un mesaj publicat pe Facebook.

Profesorii din România, pregătiți de grevă

Trei sferturi (74,7%) dintre angajaţii din învăţământ afirmă că sunt dispuşi să participe la o grevă, relevă un sondaj realizat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, în perioada 14 - 31 ianuarie.

Federațiile sindicale din învățământ au inițiat un demers de anulare a măsurilor de austeritate din învățământ. În acest scop sunt necesare 100.000 de semnături pentru ca Parlamentul să poată analiza propunerea de eliminare a măsurilor de austeritate.

Sindicaliștii arată că, în cazul în care Guvernul nu va reveni asupra măsurilor „anti-educaţie” până în aprilie, vor fi realizați pașii legali pentru declanşarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai.

Până atunci, profesorii vor fi în grevă de avertisment timp de 2 ore în zilele când au loc simulările examenelor naționale 2026.

Recent, organizațiile studențești au anunțat susținerea protestului din educație desfășurat în fața Guvernului României.

