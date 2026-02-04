Zi de meci pentru U-BT! Clujenii dispută penultima etapă din BKT EuroCup.

U-BT Cluj-Napoca se pregătește de penultima etapă a sezonului regulat în BKT EuroCup.

U-BT dispută astăzi penultima etapă din EuroCup / Foto: Inquam Photos / Andrei Apolzan

În runda a XVII-a, clujenii o vor întâlni pe Hapoel Midtown Ierusalim, miercuri, 4 februarie, de la 20:00, în Pais Arena. Va fi ultima deplasare din Grupa A pentru „alb-negri”, care luptă pentru a ajunge a treia oară consecutiv în fazele superioare ale competiției.

Meciul de miercuri va consemna a patra întâlnire dintre cele două formații, echipa din capitala Israelului conducând cu 2-1 la general. U-BT a câștigat prima întâlnire, 73-81, în turul sezonului 2024-2025, în timp ce oaspeții s-au impus de două ori în BTarena, la diferență de 12 puncte, 79-91, în returul stagiunii precedente, respectiv 89-101, în manșa tur a sezonului actual.

Confruntarea de miercuri aduce un duel cu miză pentru ambele echipe, acestea având șansa să repete performanțele din sezonul precedent. Anul trecut, Hapoel Ierusalim s-a oprit în sferturi, acolo unde a fost depășită de Gran Canaria, în timp ardelenii au trecut în optimi de Wolves Vilnius, ca mai apoi să se oprească în sferturi, fiind învinși de Valencia.

„Jucăm cu o echipă foarte puternică, până în acest moment a arătat că joacă cel mai bun baschet ofensiv în EuroCup. Sunt primii la numărul de puncte marcate, cu o eficiență impresionantă. Au niște jucători de o calitate individuală foarte ridicată, guarzii lor, în principiu, sunt foarte buni.

Trebuie să ne concentrăm pe apărare, pe apărarea individuală și să încercăm să le facem viața cât mai grea. Este un meci important pentru noi, un meci pe care ne vom lupta să îl câștigăm.

Chiar dacă nu suntem în cea mai bună perioadă a noastră, încrederea rămâne acolo și ne dorim să fim competitivi și să ne luptăm în continuare, până la final”, a spus Mihai Silvășan, la conferința de presă premergătoare meciului.

