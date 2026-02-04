Pancu mai pierde un jucător la CFR Cluj: „Cea mai grea pierdere”

CFR Cluj s-a redresat atât în plan sportiv, cât și economic în acest an.

CFR Cluj s-a apropiat de play-off / Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Clujenii au înregistrat cinci victorii consecutive în campionat și au revenit cu șanse reale în lupta pentru play-off. Următorul duel va fi astăzi, de la ora 18:00, pe terenul celor de la UTA Arad, altă echipă candidată la primele șase locuri.

Înaintea acestui meci s-a scris despre posibilitatea ca încă nu jucător din lotul lui Pancu să o părăsească pe CFR în această iarnă. Este vorba despre fundașul central Matei Ilie, care are pe numele său mai multe oferte din străinătate.

După ce i-au vândut pe Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich, toți titulari în prima parte a sezonului, conducerea clubului din Gruia mai poate pierde un fotbalist de bază pentru echipă în acest sezon.

„Nu știu dacă va pleca sau nu, clubul e pe primul plan. Sigur că orice plecare a unui jucător important, cum este Matei în momentul de față, e importantă. Sigur prima variantă o aveam la dispoziție aici, vorbim despre Masic, dar din punctul meu de vedere, cuplurile care sunt cel mai greu de omogenizat sunt cele de fundași centrali.

La mijlocași centrali lucrurile sunt mai ușoare pentru că mai ai pe cineva în spatele tău, dar cele mai grele sunt la fundași centrali, ori în momentul de față Sheriff și Ilie e un cuplu de fundași centrali sudat. Așa că va fi o pierdere, cu siguranță.

Dacă pleacă Matei, vor trebui să vină doi fundași, nu unul. Suntem pe finalul perioadei de transferuri, situația pentru mine nu e plăcută, dar în același timp provocările astea îmi plac. Și, din ce știu, se lucrează la sosiri”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă.

