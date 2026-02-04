Locul din Cluj-Napoca cu zece specializări stomatologice sub un singur acoperiș

Zâmbetul sănătos începe cu lucrurile simple pentru că tratamentul stomatologic nu ține de o decizie accidentală.

Fiecare dintre noi trebuie să lucrăm cu ceea ce ni s-a dat la naștere în materie de sănătate orală și de „aranjament estetic” al dinților.

Rezolvarea unei probleme de natură stomatologică necesită timp și răbdare, iar azi avem la dispoziție posibilitatea de a accesa toate tratamentele într-o singură locație, în centrul orașului Cluj-Napoca.

Clinicile stomatologice cu servicii integrate sunt azi instituții medicale care își desfășoară activitatea în echipe multidisciplinare, care ne fac tuturor viața mai ușoară și ne ajută să economisim timpul prețios pe care altădată îl pierdeam căutând servicii similare.

Încercăm să explicăm pe înțelesul tuturor specializările medicale pe care le regăsim în clinicile moderne, ce tratează orice tip de afecțiune stomatologică.

Chirurgia maxilo-facială și implantologia dentară înseamnă stabilitate, estetică și libertatea de a zâmbi fără griji. Cu experiență, tehnologii moderne și planificare atentă, sunt reconstruiți nu doar dinții, ci și siguranța de zi cu zi. Chirurgia orală presupune intervenții complexe, de la extracții la intervenții chirurgicale avansate, fiecare pas fiind atent planificat.

Un zâmbet frumos e un zâmbet aliniat corect. De acest aspect se ocupă ortodonția și ortopedia dento-facială. Dar aparatele dentare nu sunt doar despre estetică, ci și despre sănătate, echilibru și funcție. Indiferent de vârstă, există soluții moderne, discrete și eficiente potrivite pentru fiecare pacient.

Dacă în timp ce vă spălați pe dinți ați observat sângerări gingivale, trebuie să știți că acestea nu sunt „normale”. Ele sunt semne că e timpul să faceți o programare la parodontolog. Gingiile sănătoase sunt fundamentul oricărui zâmbet durabil. Boala parodontală trebuie tratată cu grijă, precizie și multă răbdare, pentru că dinții frumoși au nevoie de o bază sănătoasă.

Atunci când este necesară intervenția endodontului, este clar că salvarea dintelui începe din interior. Endodonția se ocupă cu tratamentele de canal și acestea nu mai înseamnă, ca în trecut, dureri insuportabile, ci tehnologie, microscop și precizie. Obiectivul medicului endodont este să păstreze dintele funcțional cât mai mult timp.

Dinții care arată și se simt naturali sunt visul oricărui pacient. Protetica dentară ne ajută să ne îndeplinim acest vis iar în activitatea unui protetician, detaliile fac diferența. Coroane, punți, fațete, toate sunt realizate cu lucrări personalizate, pentru funcționalitate și estetică pe termen lung.

Prima vizită la stomatolog poate, și este de dorit să fie, o amintire frumoasă. Pedodonția este stomatologie pentru copii. În acest caz, alături de medicul pedodont, părinții au un rol extrem de important. Prin educație și pregătirea copilului înainte de prima vizită, ei sprijină medicul stomatolog. Cu răbdare, joc și multă empatie, cei mici pot fi ajutați să prindă încredere, pentru că un copil care nu se teme de stomatolog va avea un zâmbet sănătos toată viața. E bine să începem corect, de la primul dinte.

Zâmbetul tău merită să strălucească. Pentru asta ai la dispoziție albiri profesionale, fațete, corecții fine, totul realizat cu bun-gust și măsură. De toate acestea are grijă estetica dentară care nu își propune să schimbe zâmbetele, ci doar să le pună în valoare, într-o formă naturală, fără excese. Pe lângă aceste specialități, o clinică cu servicii integrate dispune de specialiști în radiologie și de un laborator de tehnică dentară.

În Cluj-Napoca, Clinica Rotar este o clinică stomatologică multidisciplinară, cu o tradiție construită pe trei generații de specialiști. Sub coordonarea Prof. Dr. Horațiu Rotar și a Dr. Diana Rotar, o echipă de peste 50 de profesioniști acoperă multiple specializări ale stomatologiei moderne. Obiectivul clinicii este oferirea unor tratamente corecte, personalizate și sigure, într-un cadru care pune accent pe prevenție, educație medicală și îngrijire pe termen lung.

În mod inedit, Clinica Rotar are și un Centru de durere pentru tratarea afecțiunilor temporomandibulare.

Fiziokinetoterapia într-o clinică stomatologică este despre echilibru, recuperare și redobândirea confortului în mișcările zilnice. Durerile de maxilar, tensiunile musculare sau disconfortul apărut după intervenții chirurgicale pot fi corectate prin tehnici specializate și exerciții personalizate. Această terapie ajută la refacerea funcției corecte a aparatului dento-maxilar și completează tratamentele stomatologice. Rezultatul este reducerea durerii, mobilitate îmbunătățită și prevenirea recidivelor. Un zâmbet sănătos nu înseamnă doar dinți frumoși.

Ca un plus de confort, experiența este completată de o cafenea de specialitate cu circuit închis, accesibilă doar pacienților. Astfel, timpul petrecut în clinică se transformă într-un moment de relaxare și grijă pentru starea de bine.

La Clinica Rotar cel mai bun tratament este prevenția. Este un spațiu dedicat dialogului autentic, relațiilor construite în timp și transformărilor reale, genul de schimbări care nu se întâmplă decât în urma unor demersuri constante și susținute.

Programează un control atunci când simți că e momentul potrivit pentru tine, dar programează-te înainte ca micile probleme să devină mari.

